“Hubo más aportes en Justicia y Paz”: Uribe sobre reparación a víctimas por exFarc

Foto: Gustavo Torrijos

Tras las declaraciones del senador Carlos Antonio Lozada, del Partido Comunes (nacido del Acuerdo de Paz), quien insistió en que “a quien le corresponde reparar económicamente a las víctimas es al Estado”, este lunes replicó el expresidente Álvaro Uribe Vélez, jefe único del Centro Democrático, quien aseguró que ese tipo de actuaciones “se veían venir” y que con la Ley de Justicia y Paz –promovida en su gobierno para lograr la desmovilización de grupos paramilitares– “hubo más aportes”.

Previamente, en respuesta a una declaración de Ramón Rodríguez, director de la Unidad para las Víctimas, quien reclamó que de parte de las antiguas Farc “no hemos recibido un peso para reparar a las víctimas”, Lozada, citando sentencias de la Corte Constitucional, señaló que la reparación es competencia del Estado y no de los antiguos excombatientes.

“No sigan engañando al país y estigmatizando a los firmantes de las paz, usted bien sabe que las Farc ya no existen; no hagan politiquería con el dolor de las víctimas, no sean irresponsables”, le contestó el hoy congresista al funcionario.

1. A quien le corresponde reparar económicamente a las víctimas es al Estado; entre otras cosas, a través de la entidad que usted dirige, según está establecido en la ley 1448 de 2011. — Julián Gallo (@JGalloComunes) February 19, 2022

La polémica la atizó días atrás el máximo dirigente de Comunes, Rodrigo Londoño, conocido en la guerra como Timochenko, quien calificó de “inédito” que un grupo subversivo en confrontación con el Estado “tuviera la potestad de reparar económicamente a las víctimas”, explicando que el 80 % de las víctimas son del Estado. “Hay una estadística de hace unos años, no muy lejana, de las Naciones Unidas, que decía que más del 80 % de las víctimas son del Estado, mientras que el restante es de los grupos insurgentes. Es un elemento importante a la hora de pensar en reparación”, sostuvo.

Ante todo ello, Uribe – opositor al Acuerdo de Paz firmado con las Farc– arreció en sus reparos a lo acordado en La Habana (Cuba) y señaló que, tal como están las cosas, la reparación deberá hacerse con el presupuesto nacional, en lugar que con los recursos de la antigua guerrilla.

“A mí no me sorprende eso, se veía venir. Inclusive hubo un poco más de aportes de los que se desmovilizaron en la Ley de Justicia y Paz que en estos. Se veía venir y le va a tocar al presupuesto nacional atender las víctimas, que se encuentran a muchos en las calles”, dijo Uribe.

En medio de una rueda de prensa, el expresidente respondió también a la manifestación de algunos integrantes de la coalición Equipo por Colombia, que no cerraron las puertas del todo a una eventual alianza con el candidato del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, después de las consultas del 13 de marzo: “Esta campaña del Centro Democrático es de compromiso con la patria. Óscar Iván Zuluaga es un patriota. La convención del partido le dio a él unas facultades, él las ejercerá”.

Por otro lado, ante el resultado que espera el uribismo de cara a las elecciones legislativas, Uribe no se atrevió a hacer vaticino, pero reconoció que son “momentos difíciles”, refiriéndose implícitamente a los niveles de desaprobación del gobierno de Iván Duque o inclusive, a su propia baja favorabilidad. “Momentos difíciles. Yo nunca hago vaticinios. La invitación que hago es trabajar, trabajar y trabajar (…) Seguimos trabajando, yo desde el 15 de enero he estado en volanteo en las calles. El día que no tengo audiencia converso con mis compatriotas en las calles”.

Frente a la polarización y los hechos de agresiones que se han visto en la campaña, Uribe declaró que “ha crecido mucho la violencia. Cuando se siembran vientos se recogen tempestades. Se ha sembrado mucho odio”. El expresidente indicó que rechaza las agresiones contra Enrique Peñalosa en Bogotá o el episodio contra Sergio Fajardo, que la semana pasada denunció que encapuchados lo forzaron a irse de la Universidad Tecnológica de Pereira.

“En muchas universidades se ha perdido la libertad por cuenta de sectores de vandalismo terrorista (…) esos encapuchados de la Universidad Tecnológica que sacaron al doctor Sergio Fajardo deberían estar capturados. Y si las fuerzas del Estado tienen que entrar a la universidad a capturarlos que entren. No para afectar la ciencia o la libertad, sino para quitar un problema que atenta contra esa ciencia y libertad que es el vandalismo”.