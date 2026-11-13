Humberto de la Calle: “el plebiscito sirvió para contener las ansias de las Farc”
Humberto de la Calle, jefe negociador del Acuerdo de Paz con las Farc, exvicepresidente y excongresista, reflexiona sobre los desafíos que aún persisten tras 10 años de lo pactado en La Habana. Reconoce que la JEP debe acelerar su tarea y adelgazar su burocracia y asegura que el país aún no conoce claramente la política de seguridad del presidente Abelardo de la Espriella. Plantea por qué, desde su óptica, el exmandatario Gustavo Petro fue el artífice del principal freno a la implementación de lo negociado para terminar la guerra. “La paz total le causó un enorme daño a Colombia”, enfatiza.
Comentarios
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Diana cp(85842)•Hace 7 horasA nadie le importaba las ansias de esos FARC, ya estaban derrotados y simplemente se pasaron la democracia por la faja, si esa farsa de La Habana hubiese sido en favor de la paz vaya y venga pero ese circo solo sirvió para regresar una violencia que ya había sido superada, 250mil hcts de coca pasan factura aquí y en Cafarnaúm por eso esa farsa de Santos no tuvo nada que ver con la paz
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CarlosC(n339z)•Hace 7 horasEn mi opinión, el plebiscito ( no exigible legalmente), constituyó la mayor equivocación del entonces presidente Santos y con esto afectó de fondo el espíritu del acuerdo y abrió la puerta en adelante para que aquellos interesados en la guerra, volvieran "trizas" lo pactado ante el mundo. El resultado de esta equivocación fué y ha sido el incremento de la violencia y el escepticismo y desconfianza en el Estado. Esto es el triunfo de la barbarie en contra de la civilización.
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Lucila(60806)•Hace 7 horasPor quê serâ tan lenguaraz ahora el senor de la Calle.No ayuda,en nada,al proceso que quieren acabar y êl,con esos comentarios.
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Diana cp(85842)•Hace 8 horasPrimero, resulta que De la Calle se ufana porque desmovilizaron 13000 pero no dice que recibieron en 2010 las farc con 5000 o sea que los aumentaron en 8000 que son los que se presentan hoy día porque los 5000 originales son los de Mordisco, Calarcá, Márquez etc… o sea nunca desmovilizaron a las FARC sino las multiplicaron por 4, dice que hablo con voceros del NO pero resulta que el NO no tenia voceros, NO era NO y punto, las personas votaron NO sin depender de Uribe u Ordoñez u otros,
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Diana cp(85842)•Hace 8 horasSegundo, recordarle a De la Calle que comisiones de la verdad solo existe en regímenes totalitarios eso también fue una afrenta de esa farsa, recordarle también que Uribe sin implementaciones, shows habaneros ni nada de eso desmovilizó mas de 50000 personas de los grupos violentos de ellos cerca de 20000 guerrilleros, y que no les dieron concesiones? le parece poquito un tribunal propio? y ese congreso que refrendó fue el mismo que apoyó el SI, luego estaban impedidos, mentiroso don De la Calle