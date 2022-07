Humberto de la Calle renunció a primas especiales de su salario como congresista

De la Calle fue precandidato presidencial de la Coalición Centro Esperanza y luego encabezó la lista al Senado del movimiento de centro. Foto: Jorge Londoño - José Vargas

En medio de la controversia por los nuevos proyectos que buscan una reducción de salarios para los congresistas, uno de esos a partir de 2026, varios congresistas han planteado alternativas para que la propuesta, que fue una de las más escuchadas en campaña, sea una realidad ahora y no hasta que se surta el trámite de las iniciativas, y mucho menos hasta 2026.

La representante Catherine Juvinao (Centro Esperanza) es una de las autoras del proyecto de la bancada de gobierno que fue radicado el pasado miércoles y que tiene como objetivo reformar el Congreso. Tras la lluvia de críticas al punto del proyecto que habla de congelar el salario de los congresistas hasta julio de 2026 y desde ese momento establecer un límite de salarios, gastos de representación y primas especiales, entre otros, a 25 salarios mínimos al mes, Juvinao manifestó que había una forma de bajar el salario de los congresistas desde ya y era “por voluntad propia mientras se tramita la medida en firme por ley para 2026″.

En ese sentido, el senador Humberto de la Calle (Centro Esperanza) anunció este fin de semana que renunciará a las primas adicionales a su salario como congresista. Según el exjefe negociador en el proceso de paz de La Habana, su decisión se debe a que “el país reclama coherencia y quienes prometimos en campaña que íbamos a rebajar nuestros sueldos y privilegios debemos cumplir”.

Así, De la Calle renunció a los elementos salariales que el Gobierno puede fijar, que son las primas de localización y vivienda. El senador aseguró que en su caso “no existe una justificación” para esos incentivos y se remitió a la Ley 4 de 1992 que habla sobre esos componentes adicionales al salario. “Podrán ser fijados por el gobierno nacional cuando las circunstancias lo justifiquen”, dice la norma, algo que rechazó De la Calle al señalar que en los últimos años esto se ha fijado “de modo automático”.

De la Cale también se remitió a la sentencia C-608 de 1999 de la Corte Constitucional, en la que refiriéndose a dicha ley estableció que “la disposición no establece directamente tales prestaciones y no las hace obligatorias o forzosas para el Ejecutivo, que en sus decretos puede o no contemplarlas, según que, en su concepto, las circunstancias lo justifiquen o no”.

La reducción de salarios a los congresistas es un viejo anhelo que no se ha podido concretar, a pesar de los múltiples proyectos presentados con ese objetivo. Esta semana ya hubo un choque entre las bancadas de gobierno y oposición pues el proyecto que además de Juvinao tiene a los senadores Roy Barreras, Iván Cepeda y Gustavo Bolívar como autores tiene como eje establecer como límite de reelección tres periodos en el Congreso, recortar el receso legislativo y en consecuencia ampliar el tiempo de las sesiones, fortalecer las causales de pérdida de investidura y así combatir el ausentismo y disminuir los salarios de los congresistas.

La iniciativa chocó con otro presentado por el Centro Democrático, partido de oposición, que también contempla modificaciones en vacaciones y sueldos de los congresistas. Según el senador opositor, Miguel Uribe Turbay, propuestas de este tipo ya había sido presentadas en otros periodos por su partido, algo que respaldo Paloma Valencia.

Por otra parte, hay quienes han resaltado que lo mejor sería que a estos proyectos de reforma se les meta el acelerador, para que desde esta legislatura se vean las reforma que han promulgado desde campaña algunos de los nuevos congresistas gobiernistas. Para De la Calle, quien igual apoyó la reforma propuesta por la bancada de gobierno, el cambio debería verse desde antes de 2026 para que la ciudadanía recupere la confianza en los legisladores.