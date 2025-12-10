Crítica jornada para Gobierno Petro en el Congreso: sin tributaria y con tres proyectos por hundirse

Siguen las tensiones y peleas en el gabinete del presidente Petro. Foto: Joel_Gonzalez

El gobierno del presidente Gustavo Petro atravesó una nueva jornada crítica en el Congreso tras el hundimiento de la reforma tributaria y con ello, otras tres iniciativas penden de un hilo para su aprobación. En el Legislativo queda pendiente la discusión de la reforma a la salud, el Ministerio de la Igualdad y la jurisdicción agraria que, a la fecha, siguen siendo dilatadas y están cerca de finalizar su trámite con el archivo.

Luego de que las comisiones económicas decidieran archivar la reforma tributaria que buscaba un financiamiento de COP 16,3 billones de pesos para el próximo año, los demás proyectos que busca aprobar la Casa de Nariño en el Legislativo también quedarían al borde del hundimiento, especialmente bajo el argumento de la falta de finanzas para su respaldo.

Tal es el caso de la reforma a la salud, iniciativa que sigue estancada su discusión en la Comisión Séptima del Senado. La discusión de la ponencia de archivo no ha sido retomada, pero tras el hundimiento de la tributaria, congresistas de oposición pidieron reanudar el debate para sustentar su postura contra este proyecto en la falta de recursos para sus sostenimiento.

Y es que fue una proposición de la senadora Nadia Blel (Conservador), la que prolongó la discusión hasta tanto, ya hubiese decisión en las comisiones económicas sobre la tributaria, pues según dijeron los ministros de Salud, Guillermo Jaramillo, y Hacienda, Germán Ávila, de allí saldrían parte de los recursos para el sostenimiento del sistema y la aplicación de los diferentes puntos que busca el Gobierno con este proyecto.

#EnVideo El senador Miguel Ángel Pinto, presidente de la Comisión Séptima del Senado, habló del hundimieno de la reforma tributaria y el impacto en la aprobación de la reforma a la salud. "Vamos a citar al ministro de Hacienda para que nos diga cuáles van a ser las fuentes de… pic.twitter.com/P0UoHvBv36 — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) December 9, 2025

Bajo es óptica, el presidente de esa célula, Miguel Pinto (Liberal), indicó que para dar continuidad con el debate se hará la citación correspondiente al ministro Ávila para que, una vez hundida la tributaria, pueda explicar cuáles serán las fuentes de financiación de la reforma que estaba sujeta a ese proyecto. “Las mismas proyecciones de Hacienda les faltaban 16 billones de pesos. Ahora tenemos que escuchar al ministro, que tiene que venir. Es insólito que en una sesión que se va a debatir no esté presente el ministro”, aseguró Pinto.

Esa misma línea la siguieron otras voces como Lorena Ríos (Colombia Justa y Libres), Honorio Henriquez (Centro Democrático) y Norma Hurtado (La U). Sin embargo, el ministro de Salud aseguró que estas siguen siendo medidas dilatorias y que no ve futuro al proyecto, a pesar que su discusión apenas ha iniciado. “Desde abril es la misma cosa. Justificaciones y justificaciones para no estudiar el proyecto”, manifestó Jaramillo.

De otro lado, en la plenaria de Cámara el proyecto que también ha visto dilación es la jurisdicción agraria. El proyecto que crea el piso jurídico de la reforma agraria, ya en marcha, debe superar sus debates en plenarias, pero este, pese a tener concensos, aún no avanza. Son cerca de dos meses en las que el pleno de los representantes tiene como tarea esta discusión, pero que la misma se ha dilatado por un debilitado quorum que finalmente es roto por sectores de la oposición.

En al menos las últimas cinco citas el panorama es el mismo, contando con la ausencia de sectores como Cambio Radical, Centro Democrático e incluso, con ausencias de propios congresistas del Pacto Histórico. En ese sentido, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, aseguró que “el proyecto de ley reunía los acuerdos desde el Centro Democrático hasta el Pacto Histórico. Quiero dejar en evidencia que el punto anterior a la jurisdicción agraria del orden del día sí tuvo quorum”.

Junto a la ministra de Agricultura, @MCarvajalinoV, y la bancada del @PactoCol denunciamos que algunos congresistas volvieron a romper el quórum para impedir la discusión de la Jurisdicción Agraria.



Este es un proyecto fundamental para garantizar justicia en el campo y saldar… pic.twitter.com/TYbE61t9WC — Gabriel Becerra - Pacto Cámara Bogotá 🏛️ (@BecerraGabo) December 9, 2025

De su parte, Gabriel Becerra del Pacto Histórico explicó que el hundimiento del proyecto resulta incomprensible, puesto que “se reformó la Constitución, construimos la estructura de la jurisdicción y ahora, cuando vamos a discutir los principios que van a orientar a los jueces para ejercer la justicia en el campo, no vamos a debatirlo. Es como un elefante blanco legislativo”. Tanto la funcionaria como el congresista señalaron que existen intereses detrás de los sectores opositores para no permitir la aprobación del proyecto.

Finalmente, otro punto que se encuentra en incertidumbre en la agenda de la Casa de Nariño en el Congreso es el de la continuidad del ministerio de la Igualdad. Son las comisiones primeras las que deben abordar este debate, pero que al igual que con la jurisdicción agraria, no tiene de momento algún avance por falta de convocatoria a los congresistas.

La medida con la que se buscan subsanar los vicios expuestos por la Corte Constitucional durante la creación de este ministerio y que le dan vida soo hasta el 20 de julio del próximo año, no ha arrancado su discusión y en las últimas cuatro convocatorias se ha quedado a medio camino. Aunque estos tres proyectos cuentan con hasta 36 semanas para ser aprobados, los tiempos se aprietan para el gobierno, con el arranque de una campaña electoral tanto a la Presidencia como propiamente al Congreso.

