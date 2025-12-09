Fajardo, Oviedo, Palacios, Peñalosa y Armitage hablan de sus propuestas para la comunidad afro

Los precandidatos Maurice Armitage, Daniel Palacios, Juan Daniel Oviedo, Enrique Peñalosa y Sergio Fajardo hablaron de sus propuestas para las poblaciones afro. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Cinco precandidatos atendieron el llamado de El Espectador y la Fundación Color de Colombia para hablar sobre las propuestas que tienen para la población afrocolombiana. En Cali, Valle del Cauca, aterrizaron el exgobernador Sergio Fajardo (Dignidad & Compromiso), el exalcalde Enrique Peñalosa, el exconcejal Juan Daniel Oviedo, el exministro Daniel Palacios (los tres están buscando una candidatura avalada por firmas) y el exalcalde Maurice Armitage.

Allí se discutieron temas como educación; ciudades y calidad de vida; desarrollo productivo rural; puertos, empleo y negocios; movilidad social, y consulta previa y titulación colectiva de tierras.

La primera pregunta giró en torno a su visión de la población afrocolombiana en el futuro. Todos estuvieron de acuerdo en que sus gobiernos pondrán como prioridad la atención a los rezagos en estas comunidades. Fajardo insistió en su propuesta sobre “dejar atrás los extremos” y habló de la “deuda histórica” que tiene el país sobre estos asuntos.

En esa misma línea estuvieron Peñalosa y Oviedo. Mientras el primero habló de ampliar las oportunidades de educación y desarrollo, el segundo se refirió a “desactivar las amenazas económicas y eliminar la extorsión”. Armitage, por su lado, enfatizó en la necesidad de valorizar la mano de obra y resaltó que en su paso por la Alcaldía trabajó “con ocho secretarios de Gobierno afro”.

“En una Presidencia mía, las comunidades afro estarán de primeros”, aseguró Palacios.

#ENVIVO 🔴 Sergio Fajardo, Juan Daniel Oviedo, Daniel Palacios, Enrique Peñalosa y Maurice Armitage debaten desde Cali por iniciativa de El Espectador y la fundación Color de Colombia. Conducen Élber Gutiérrez Roa y Carolina Cortés. 👉https://t.co/2jXGKG86bw pic.twitter.com/2IBWRRt3pB — El Espectador (@elespectador) December 9, 2025

En la segunda pregunta, se plantearon directamente los compromisos en educación en los 50 municipios afrocolombianos con mayor rezago en calidad educativa (medida por pruebas estandarizadas). El mensaje general fue el de invertir más recursos —Palacios se refirió a priorizar ese tema en el Plan Nacional de Desarrollo y Fajardo habló de un “plan de calidad” para cada uno— y continuar con la construcción de infraestructura. El exalcalde de Bogotá planteó que en su administración se duplicarían los resultados en esos municipios y el exconcejal le sumó la importancia de trabajar, además, para bajar las cifras de analfabetismo en el país.

“Estos datos son decepcionantes, confirman que este país n está para dividir, estamos es para sumar”, aseguró Oviedo en su intervención.

La tercera pregunta se enfocó en cinco ciudades —Quibdó, Buenaventura, Tumaco, Turbo, Riohacha y San Onofre— y el legado que como presidentes dejarían para ellas. La seguridad fue el punto central que tocaron todos los precandidatos y la necesidad de la intervención del Estado para garantizar el acceso a las necesidades básicas. En esa línea, el líder de “Con Toda por Colombia” afirmó que en lugares como Quibdó y Buenaventura priorizaría el alcantarillado y el acueducto. Palacios, por su lado, subrayó que hay que acabar con la confrontación entre pandillas, así como promover el turismo sostenible y la seguridad social.

Fajardo indicó que cada ciudad debe entenderse en su contexto, por lo que su plan tenía como ejes la educación, la prevención del ingreso a la criminalidad por parte de los jóvenes y el acceso a servicios públicos. Peñalosa añadió que, además de eso, se necesitaba “blindar la inversión” y hacer “un plan de desarrollo adecuado” para mejorar la calidad de vida.

“Unas ciudades que no tengan empleo y desarrollo es donde el Estado tiene que intervenir”, apuntó Armitage. Aunque agregó: “La única posibilidad que yo veo de desarrollo es inversión del Estado, pero veo un Estado pobre”.

Con la cuarta pregunta se buscó que definieran su enfoque para fomentar en el sector agroindustrial el modelo del Grupo Empresarial Oleoflores. El exministro del Interior propuso beneficios tributarios para las empresas que apliquen ese tipo de iniciativas, mientras que el exalcalde de Cali habló de las oportunidades que se pueden abrir para este tipo de negocios. Tanto Fajardo como Peñalosa insistieron en la construcción de vías terciarias y planes de crédito para respaldar al campesinado.

“Tenemos que reconocer que la agroindustria colombiana ha tenido un papel muy importante en el empleo formal, en la generación de oportunidades”, dijo Oviedo. Y añadió: “Hay apuestas donde el campo puede ser un impulso para la población afro”.

La quinta pregunta se centró en la política para incentivar que la población local de los desarrollos portuarios participe tanto en el empleo como en los negocios asociados a la logística y al comercio exterior. Armitage subrayó la necesidad de educación e infraestructura alrededor de los puertos, así como solucionar el problema de los residuos. Por esa vía también fueron Peñalosa, Oviedo y Palacios. El exconcejal habló de la inclusión laboral en estos entornos para la población afro y el exalcalde de Bogotá apuntó que “el desarrollo no es solo el empleo en el puerto, es en todas las industrias que estén alrededor”. Palacios indicó, por su parte, que es importante que haya competencia entre los puertos colombianos, pues eso “genera que haya inversión”.

Nueva visión de puerto: no es solo mover carga. Es producir riqueza en el territorio. Industrias, servicios, innovación y empleo que se quedan en la región.



Y esa riqueza no puede seguir pasando por encima de las comunidades afro, tiene que pasar con ellas y para ellas.



Ahora… pic.twitter.com/DCxjdrKzCS — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) December 9, 2025

“La riqueza entra y sale por Buenaventura, pero la comunidad está en la pobreza”, dijo el exgobernador de Antioquia, y también apuntó que “si no [se transforma] esa condición, no habrá un desarrollo pleno”.

La última pregunta tocó un tema que ha sido clave en este gobierno y que ha generado debate: la consulta previa y la titulación colectiva de tierras. Todos estuvieron de acuerdo en que se trata de un derecho de las comunidades que hay que respetar, pero variaron en sus enfoques.

El candidato de Dignidad & Compromiso dijo que es el Estado quien debe hacer la tarea de coordinar los proyectos que se van a desarrollar y de hablar con las comunidades para llegar a acuerdos. Por su lado, Peñalosa aseveró que no se puede convertir en una cuestión de inalineabilidad, pues eso podría “obstaculizar las oportunidades”. En esa línea, propuso que “las tierras deben ser de las comunidades, pero deben poder venderse con un filtro”.

Armitage, a su turno, indicó que es necesario que las poblaciones cuenten con asesoramiento previo. Incluso, señaló que en su Gobierno pediría a las universidades entrar a apoyar con ese asunto.

“Este cuento de que las consultas previas no permiten que haya desarrollo es una mentira, porque eso lo que requiere es eficiencia del Estado”, agregó Palacios.

Con este foro, los precandidatos respondieron a preguntas claves sobre las comunidades afrocolombianas. Fueron invitados académicos, líderes empresariales, gremiales y productivos y autoridades para dar una contextualización de cada asunto.

El espacio tuvo un enfoque territorial, pues, según la Fundación Color de Colombia, “el bienestar y el progreso de la población afrocolombiana depende más de las condiciones de desarrollo y de los servicios sociales de las entidades territoriales que habitan que de políticas centradas en personas específicas y en pequeñas comunidades”.

