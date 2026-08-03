Infantino, Milei y Noboa: estos son los confirmados para la posesión de De la Espriella

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella (c), habla durante en un empalme territorial con alcaldes de Cundinamarca en Bogotá (Colombia). Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

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El equipo del presidente electo, Abelardo de la Espriella, está ultimando los detalles de su posesión. Si bien ya se sabe que será en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali, en los últimos días hay varias delegaciones que han confirmado su asistencia y estas incluyen figuras como jefes de Estado e incluso el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Hasta el momento, están confirmados el rey Felipe VI de España, y ocho jefes de Estado: Javier Milei (Argentina), Rodrigo Paz (Bolivia), José Antonio Kast (Chile), Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay), José Raúl Mulino (Panamá), Laura Fernández (Costa Rica), Luis Abinader (República Dominicana) y Nasry Asfura (Honduras). De El Salvador y Guatemala estarán presentes los vicepresidentes Félix Ulloa y Karin Herrera, según anunciaron fuentes oficiales.

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También están confirmados ocho cancilleres y delegaciones de alto nivel de América y de Europa, como las de Estados Unidos, la Santa Sede, Portugal y Corea del Sur. Entre ellos estaría el secretario de Estado del presidente estadounidense, Donald Trump, quien dialogó directamente con José Manuel Restrepo, el vicepresidente electo, en su visita a ese país.

En todo caso, todos llegarán a Cali el 6 de agosto y allí los recibirá la canciller Rosa Villavicencio, quien ha dicho que su trabajo en el Ministerio de Exteriores terminará ese mismo día. Según le dijo a El Espectador, las invitaciones a esas delegaciones fueron enviadas la semana pasada, después de que el Congreso avalara la intención de De la Espriella de trasladar la posesión a la capital vallecaucana.

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Más allá de esos nombres, hay otros que están en la lista y que generan ruido. Por ejemplo, el del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien habría confirmado su participación en medio de la polémica que suscitó la venta de acciones del Mundial. Otros, como Luis Felipe Yagüé, llega como invitado del mismo De la Espriella por el apoyo que le dio en campaña.

Desde el Congreso, la mayor parte de las bancadas ha dicho que asistirá a la posesión, pero el Pacto Histórico ya se desmarcó. En Cali, Bogotá y Barranquilla ya convocaron concentraciones pacíficas y el senador Iván Cepeda aseguró que era “una expresión pacífica de desobediencia civil y soberanía popular”.

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De acuerdo con autoridades vallecaucanas, la comunicación se mantiene con la gobernación de Dilian Francisca Toro, la Alcaldía de Alejandro Eder y la Fuerza Pública para coordinar los detalles de la posesión. Entre esas cosas, está la ley seca que comenzará a regir desde el jueves, así como la prohibición de volar drones en las zonas contiguas a la Arena.

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