Ingrid Betancourt vuelve a la política electoral: aspirará a la Presidencia

Ingrid Betancourt llevará el aval de su partido Verde Oxígeno. Foto: Katja Lenz

Con mucho sigilo venía gestándose la aspiración de Ingrid Betancourt a la Presidencia. Este martes, la exsenadora anunció oficialmente sus intenciones de entrar a la consulta presidencial de la Coalición Centro Esperanza, a la que unió hace unos meses, pero sin dar claridades sobre su rol político electoral en esta.

“Hace 20 años fui secuestrada como candidata presidencial de Verde Oxígeno haciendo campaña al sistema corrupto y enfrentándome a las maquinarias corruptas. Hoy estoy aquí para terminar lo que empecé con muchos de ustedes, con la convicción de que Colombia está lista para cambiar de rumbo y cumplir la cita con su historia”, dijo Betancourt.

En ese sentido, precisó, que participará como precandidata de la consulta de la coalición de centro el próximo 13 de marzo y “voy a trabajar para ser su presidente”. Betancourt no será la única aspirante a la Presidencia por Verde Oxígeno. También el partido le dará el aval a Sergio Fajardo y Carlos Amaya, quienes no recogieron firmas y no tienen una colectividad que les respalde su aspiración.

“Qué más privilegio que darle el aval no solo a Humberto de la Calle sino a Sergio Fajardo y Carlos Amaya, que son hijos de los valores de Verde Oxígeno. Es con gran orgullo que la vida nos ha dado la posibilidad de darle casa a esos hombres grandes y compartirla con todos los colombianos”, manifestó la apertura de su colectividad.

Sobre las motivaciones de lanzarse y regresar al ruedo político, Betancourt señaló que detrás estuvieron sus compañeros de coalición animándola a hacerlo, así como la necesidad de tener mujeres en la consulta presidencial.

“La coalición necesitaba la presencia de una mujer, de una persona que hablara de otra manera. Yo llevo en el corazón a Colombia de una manera diferente porque mi vida ha sido diferente. Es una trayectoria de dolor, pero también de esperanza y de fe, que también han vivido millones de colombianos que como yo no se han dado por vencidos”, complementó.

Su discurso de lanzamiento precisamente estuvo anidado en su situación de víctima y sobreviviente del secuestro, lo que le permitió, a su vez, hacer críticas frontales a la desmovilizada guerrilla y a cuestionar cómo le han traslado la culpa a ella de su cautiverio. “Mi historia es la historia de todos los colombianos, porque mientras mis compañeros y yo estábamos encadenados, las familias de Colombia también estaban encadas a la corrupción, la pobreza, la inseguridad, la violencia, la injusticia”.

Su campaña, anticipó, estará enfocado en la lucha frontal contra la corrupción que es la que, dijo, alimenta la pobreza y la injusticia. “Vengo a reclamar los derechos de los 51 millones de colombianos que no encuentran justicia, porque vivimos en un país que garantiza la impunidad. Este sistema quiere que aceptemos nuestro destino, que es imposible salirnos de la corrupción, que esa es nuestra cultura, que así somos, que todos nos beneficiamos de la trampa y soborno, y quiere que nos volvamos cínicos, aprovechados, torcidos. No lo vamos a ser”, insistió.