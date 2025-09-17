Registraduría advierte intentos de estafa a ciudadanos: “su propósito es malicioso”

Registrador Nacional de Colombia, en entrevista Foto: Óscar Pérez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Registraduría Nacional, liderada por Hernán Penagos, advirtió que en los últimos días se han registrado intentos de estafa a nombre de la entidad electoral para ofrecer trámites relacionados con la cédula de ciudadanía digital y la activación de este documento en el celular. “Su propósito es malicioso”, se indicó.

Lea: Cepeda presentará denuncia penal por campaña sucia contra Corcho que buscan atribuirle al Polo.

A través de un comunicado, la Registraduría mencionó que en los últimos días a varios ciudadanos les han llegado mensajes en sus redes sociales en nombre de la entidad. Esto a veces acompañado de enlaces para que las personas obtengan más información sobre trámites.

“La entidad hace un llamado a los ciudadanos para que hagan caso omiso a dichas comunicaciones, no suministren datos personales o cualquier otra información y se abstengan de abrir enlaces porque puede estar en riesgo su información personal y llegar a ser víctimas de estafa”, indicó la Registraduría.

📲📰 La cédula digital se tramita únicamente en las sedes de la Registraduría y consulados.



La activación de la cédula digital en el celular se realiza directamente en la app ‘Cédula Digital Colombia’.



Comunicado oficial ➡️ https://t.co/GcDppGVcxn pic.twitter.com/uDpYk1COor — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) September 17, 2025

La entidad comandada por Penagos dejó claro que nunca ofrecen documentos de identidad gratuitos ni la activación de este documento digital en el celular vía llamadas, mensajes en WhatsApp o en el correo electrónico.

“Este documento se tramita exclusivamente en las sedes de la Registraduría a nivel nacional y consulados y el pago se realiza vía PSE en nuestra página web oficial o en los puntos de recaudo autorizados”, se expone en el comunicado.

Lea también: Once partidos piden “medidas más severas” tras descertificación de Estados Unidos.

También es de reiterar que no se necesitan intermediarios para acceder a los servicios que presta la Registraduría, pues los ciudadanos deben acercarse personalmente a las sedes de la entidad a realizar sus trámites.

Igualmente, para realizar la activación de la cédula de ciudadanía digital en el celular, los ciudadanos pueden hacerla directamente en la aplicación “Cédula Digital Colombia”, sin la necesidad de intervención de servidores de la entidad o terceros.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.