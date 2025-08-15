Campaña Petro podría perder voto clave en la investigación en su contra en CNE

Magistrados Álvaro Hernán Prada y Alba Lucía Velásquez. Foto: Archivo EE

La investigación contra la campaña del presidente Gustavo Petro por violación del tope de gasto entró en etapa de definiciones y aunque todavía no se ha radicado la ponencia final, los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) avanzan en temas relacionados como la recusación que hay en contra de la magistrada Alba Lucía Velásquez, quien es cercana al Gobierno y votaría en contra de imponer sanciones a las personas vinculadas en la campaña.

Los magistrados investigadores de la campaña Benjamín Ortiz (Partido Liberal) y Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático) no culminan todavía la ponencia del caso y aunque se esperaba tenerla lista para la sala plena de este jueves, su radicación se aplazó.

Sin embargo, se abordó la recusación que hay contra la magistrada por haber sido testigo electoral durante la campaña del Pacto Histórico a la Casa de Nariño. La votación no alcanzó la mayoría exigida en el CNE, que es de seis votos mínimo, quedando cinco a favor de apartar a Velásquez del caso y tres en contra.

Por ello, a la votación deberán entrar dos conjueces que desempaten la decisión y esto se haría la próxima semana. El voto de Velásquez es clave para inclinar la balanza a favor de la campaña Petro, que alega que los tiempos para investigar ya vencieron, pues ya transcurrieron más de tres años desde las votaciones presidenciales de 2022.

La campaña asegura que no queda otro camino que archivar el caso, pero Ortiz y Prada señalan que debido a las suspensiones que tuvo la investigación (cuando se definía si el CNE podía o no investigar al presidente Petro o solo a la campaña), el tiempo se habría extendido, permitiéndoles llegar a definiciones.

La defensa y varios magistrados del CNE comparten la postura de que la investigación nunca se suspendió formalmente, a pesar del estudio que realizaba la Corte Constitucional para determinar la injerencia de la entidad, por lo que entrar a impartir sanciones estaría por fuera de lo permitido.

Mientras tanto, en el CNE avanzan otros procesos importantes para el Pacto Histórico de cara a la campaña 2026, como la escisión del Mais y la fusión del Pacto Histórico en partido único.

