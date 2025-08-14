Juliana Guerrero llegará como viceministra de Juventudes: su hoja de vida fue publicada

Juliana Guerrero trabajó en el Ministerio del Interior. Foto: Ministerio del Interior

Una nueva integrante llegará al Ministerio de la Igualdad. Se trata de Juliana Guerrero, exasesora del Ministerio del Interior quien ha logrado acumular influencia en varias entidades y es de la confianza del presidente Gustavo Petro.

La hoja de vida de la funcionaria ya fue publicada en la página de aspirantes de la Presidencia. Se convertirá en el reemplazo de Pablo Zabala, quien llegó al gabinete a finales del año pasado, cuando Francia Márquez todavía era la cabeza del Minigualdad.

En solo este año ya ha habido tres cambios claves en esa cartera. Sumado a la salida de Tamara Ospina como viceministra de Mujeres tras denuncias en su contra por racismo y violencia política, está el de Juan Carlos Florián como la cabeza de la cartera, en reemplazo de Carlos Rosero.

Guerrero ha generado polémica por su posible nombramiento, pues no cumple con los requerimientos para estar en el cargo de viceministro. Entre ellos, los de tener un diploma profesional, pues según su hoja de vida, cuenta con un técnico en Contabilización de las Operaciones Comerciales y un tecnológico en Tecnología en Gestión Contable y Tributaria. Por esa razón, se habrían cambiado los requerimientos necesarios para su nombramiento.

De acuerdo con la revista Cambio, tanto ella como su hermana Verónica habrían volado en aviones oficiales e incluso ya habrían metido mano en el Ministerio, previo al nombramiento. En todo caso, el mismo presidente Gustavo Petro ya defendió a Guerrero y aseguró que “la juventud siempre debe tener una oportunidad de poder”.

“Acusar de manejar un ministerio que en realidad manejan otros, no es cierto. El ministerio de la igualdad debe ser salvado, la lucha por la igualdad jamás debe morir. Y debe ser manejado por quienes han sufrido la discriminación, con sabiduría”, aseguró en su cuenta de X.

La próxima viceministra de juventudes ha fungido como jefa de despacho del Ministerio del Interior, desde marzo de este año hasta el 8 de agosto, y también como delegada del programa presidencial en el Dapre desde abril. Previamente, se desempeñó como asistente secretaria ejecutiva del Dapre de noviembre de 2022 a enero de 2023 y enlace territorial del Ministerio del Interior entre marzo y agosto de 2023.

