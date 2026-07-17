Iván Cepeda aseguró que no irá a la posesión de Abelardo de la Espriella el 7 de agosto

Cepeda anunció que no asistirá a la investidura del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, el próximo 7 de agosto, al considerar que éste carecerá de "legitimidad política y ética" por su "estrecha" relación con Estados Unidos. Foto: EFE - Carlos Ortega

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El líder de la oposición y excandidato presidencial, Iván Cepeda, anunció este viernes que no asistirá a la posesión del presidente electo, Abelardo de la Espriella, el próximo 7 de agosto. Además, reiteró su postura de desobediencia civil pacífica y dijo: “No asistiré al acto de posesión de Abelardo de la Espriella, sea donde sea, y oportunamente le anunciaré a la opinión pública qué tipo de acciones pacíficas desarrollaré el día 7 de agosto”.

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“El señor De la Espriella y su entorno político están traicionando a nuestro país, están traicionando nuestra soberanía y están entregando al Gobierno de Estados Unidos el control de nuestra seguridad nacional”, dijo Cepeda.

“Me reafirmo plenamente en la convicción de que el único camino posible de oposición hoy es la desobediencia civil, entendida como una acción pública, pacífica, no violenta, consciente y orientada a la defensa de los principios constitucionales y de los derechos fundamentales de los colombianos”, agregó.

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Además, entre las razones expuestas por el senador para no asistir a este evento, se refirió al caso del influenciador petrista, Beto Coral, quien fue deportado desde Estados Unidos y al nulo pronunciamiento del mandatario entrante sobre el asesinato de Joan Durán Guerrero a manos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos.

“No me cabe duda de que esa decisión arbitraria corresponde a una acción solicitada por el señor De la Espriella, quien, en contraste, ha guardado absoluto silencio frente a las violaciones de derechos humanos contra nuestros compatriotas migrantes, como ocurrió con el asesinato del joven Joan Sebastián Durán Guerrero por parte de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos”, afirmó.

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Y por último, respecto a la reciente gira del vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, en Estados Unidos, manifestó que, “no nos cabe duda de que esta estigmatización servirá de fundamento para desatar campañas de exterminio moral y político contra los sectores de izquierda y de oposición. En el caso colombiano, buscará legitimar la persecución judicial arbitraria y promover extradiciones de dirigentes políticos y sociales”.

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