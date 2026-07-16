Minigualdad cambia de liquidador: trabajadores siguen en vilo tras salida de Acosta

El presidente Gustavo Petro afirmó que en el Ministerio de Igualdad se "cometieron muchos errores". Foto: Ovidio Gonzalez S

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El presidente Gustavo Petro nombró a Rafael Rodríguez Ortiz como nuevo liquidador del Ministerio de la Igualdad tras la renuncia de Luis Acosta Zapata, quien habría salido en medio de una situación en la que no podría avanzar en las tareas relacionadas con este proceso, pues a partir del 7 de agosto, según lo que Acosta le dijo a este diario, el nuevo gobierno tendrá la potestad de nombrar a un nuevo encargado de este proceso.

En el entretanto, cerca de 600 trabajadores del ministerio siguen en vilo y aún no obtienen respuestas sobre que sucederá con sus puestos en medio de la liquidación de la entidad y del cambio de administración.

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Además, con el decreto 0767 de 2026 (firmado por Hacienda y Función Pública) Petro designó a Rodríguez Ortiz, quien sin embargo, no es conocido dentro de la entidad y seguramente salga del puesto en menos de 22 días cuando De la Espriella llegue al poder. Y es que precisamente, en el decreto 0626 de 2026, que cuenta con la firma del presidente Petro, el ministro Germán Ávila (Hacienda) y la directora de la Función Pública, Mariela Barragán, se establecieron los pasos a seguir para liquidar la entidad, algo que sin embargo puede, y seguramente cambie, luego del 7 de agosto.

Con esa incertidumbre se ha desarrollado buena parte del proceso de liquidación. Mientras permanecía vacante el cargo que ocupaba Acosta que ahora ocupa Rodríguez, a los funcionarios se les recomendó continuar asistiendo a sus lugares de trabajo, aun cuando en algunos casos no se les permitiera el ingreso.

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El motivo es que, jurídicamente, todavía conservan su vinculación con la cartera, por lo que será el liquidador quien deba definir la supresión de los cargos y la desvinculación de los servidores nombrados mediante decreto. Además, los sindicatos han planteado en las reuniones sostenidas con el Ministerio de Trabajo, encabezado por Antonio Sanguino, la posibilidad de trasladar parte de esos empleos a otras entidades del Gobierno.

Vea el decreto completo de la nueva designación:

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