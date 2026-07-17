“Si busca acabar con el Centro Democrático, nos toca defendernos”: Uribe a De la Espriella

Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo. Foto: Begi Valentina Rojas Duarte

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El expresidente Álvaro Uribe Vélez, líder del partido Centro Democrático, se fue contra el presidente electo, Abelardo de la Espriella, en medio de las negociaciones por las presidencias de Cámara y Senado para el nuevo Congreso. Los nombres que aparecen con mayores opciones son los de Alfredo Deluque, del Partido de la U, para el Senado, y Nicolás Barguil, del Partido Conservador, para la Cámara de Representantes.

La eventual elección de ambos mantiene la tensión entre las bancadas del Congreso, ya que el Centro Democrático busca impedir que Deluque llegue a la presidencia del Senado y promover, en su lugar, la candidatura de su senador Honorio Henríquez. Hasta ahora, Deluque contaría con una base de 29 votos: 10 del Partido Conservador, 8 de La U, 7 de Cambio Radical y 4 de Salvación Nacional. No obstante, en una corporación integrada por 103 senadores necesita al menos 52 respaldos para ser elegido, por lo que las negociaciones continúan abiertas.

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La competencia se desarrolla en varios escenarios. Uno de ellos enfrenta al Centro Democrático con la nueva administración, luego de que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, manifestara su respaldo a la candidatura de Deluque para dirigir el Senado.

En respuesta, el expresidente Álvaro Uribe, jefe natural del Centro Democrático, defendió la aspiración de Honorio Henríquez y aseguró: “Honorio Henríquez, candidato a la presidencia del Senado por el Centro Democrático, es una persona de diálogo, con una carrera probada en coherencia, transparencia y garantías para los demás. Ha sido primero y segundo vicepresidente del Senado, presidente y vicepresidente de la Comisión Séptima, sin que contra él haya quejas. Además, ha sido coherente en sus convicciones”.

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Además, este viernes en Blu Radio, el expresidente aseguró que “todo lo que sea del tigre [De la Espriella] en favor de la patria: recuperar la seguridad, apoyar al sector privado, cero corrupción, reducir el tamaño del estado, lo apoyamos. Pero si el tigre, por su entorno, ruge para acabar al Centro Democrático, nos toca volvernos unas abejas laboriosas y defendernos como se defienden las abejas cuando las atacan”. Y agregó: “Este fue el primer partido que le dijo al presidente De La Espriella: somos partido de gobierno, y no le hizo ninguna exigencia burocrática”.

Respecto a esta polémica y a la posibilidad de que el Centro Democrático se vaya a voto limpio el 20 de julio para jugarse la presidencia del Senado -buscando incluso el apoyo de sectores ajenos a su corriente para lograr las mayorías- desde la nueva administración el ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, aseguró: “Yo, francamente, no creo, me resisto a pensar, que sea cierta la versión en el sentido en que el Centro Democrático se va a ir a voto limpio el 20 de julio y yo no me atrevo a pensar eso porque eso implica, inexorablemente, impajaritablemente, una alianza con el gobierno de Petro y con el Pacto Histórico. No puede haber otro cálculo y no puede haber otra racionalidad. Si un partido se va a voto limpio es porque tiene que ir a buscar los votos y los votos disponibles son los del gobierno Petro”.

Por su parte, Uribe se refirió a las condiciones que tendrá la oposición en una eventual presidencia de Honorio Henríquez en el primer año del nuevo Congreso. “Honorio Henríquez le dará todas las garantías al presidente Petro, al Pacto Histórico, a los Verdes, a todos”, precisó.

En este panorama, y tras críticas que han llegado desde diferentes personalidades del uribismo contra Alfredo Deluque, el senador respondió a la colectividad y dijo: “Mi candidatura a la presidencia del Senado es absolutamente legítima, democrática y respaldada por la mayoría de los partidos. En las reuniones de compromisarios hemos logrado hacer acuerdos de gobernabilidad con esa mayorías, pero también me he reunido con partidos y senadores de oposición quienes buscan simplemente que un presidente del senado les dé las garantías suficientes para ejercer sus derechos en la plenaria. La diferencia es que yo si lo hago de frente al país”.

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