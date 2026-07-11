Iván Cepeda presentará nuevo proyecto de jurisdicción agraria el 20 de julio

El senador y líder de la oposición, Iván Cepeda, llevará ante el Congreso un proyecto para avanzar con la reforma agraria. Foto: Prensa Iván Cepeda

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El senador Iván Cepeda emprendió una nueva correría regional previo a la posesión del nuevo Congreso el próximo 20 de julio. El excandidato presidencial visitó Sucre, departamento en el que fortaleció su discurso sobre la defensa del proyecto del saliente presidente Gustavo Petro.

Su discurso lo inició anunciando un “homenaje” a Petro al señalarlo como “el mejor presidente que ha tenido Colombia: Gustavo Petro Urrego, hijo del pueblo colombiano que ha empezado a hacer realidad el cambio social que merece nuestro país”. También agradeció la votación del 21 de junio y propuso presentar en una semana un nuevo proyecto de jurisdicción agraria.

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Según dijo, se hace necesario proteger una iniciativa que “fue un proceso histórico que por primera vez no solo ha transformado la vida de millones de personas y de miles de familiar rurales, ha comenzado a cambiar el rumbo de nuestro país. Al finalizar este gobierno Colombia habrá alcanzado la cifra de 800.00 hectáreas de tierra entregadas y adjudicadas. 400.000 ya han sido entregadas de manera efectiva y otras 400.000 están en trámite para ser entregadas pronto al campesinado”.

Además de estos logros, Cepeda agregó que esa reforma ha contribuido a la reducción de la pobreza en Colombia y por ello, fue claro al pedir a su partido, el Pacto Histórico, y al gobierno saliente acompañar el nuevo proyecto de jurisdicción agraria que radicará una vez inicien las sesiones legislativas. Esa iniciativa se hundió el pasado mes de junio por falta de discusión a pesar de que su trámite inicial tenía acuerdos de todos los partidos.

“La reforma agraria ha fortalecido la producción agropecuaria del país y ha dinamizado las economías regionales (...) Es nuestro deber salir a proteger lo alcanzado en el gobierno del cambio, nuestro primer gobierno progresista. Debemos profundizar en la reforma agraria y convertirla en una política de Estado. (...) anunciado la creación de la red nacional de la defensa de reforma agraria”, dijo.

De esa iniciativa dijo que es una estructura nacional con la que se busca movilizar campesinado para “evitar que las tierras sean despojadas y abrirle paso a fortalecer la institucionalidad”. A ello agregó que “les hago una invitación a que el 20 de julio volvamos a radicar con las bancadas de Pacto Histórico y la Alianza por la Vida el proyecto para desarrollar la jurisdicción agraria. Y esta vez vamos con la movilización de la gente para que se haga realidad la reforma agraria”.

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Pero esa iniciativa puede encontrar un primer reparo precisamente en este nuevo Congreso que hoy tiene sus mayorías a favor de Abelardo de la Espriella. Y es que el Legislativo que culminó actividades el pasado 20 de junio no dio los debates de ese proyecto, pues existían numerosos reparos con las competencias que ese proyecto pretendía otorgar a la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

Es más, desde los partidos Centro Democrático y Cambio Radical se pidieron varios ajustes, a pesar que esas dos bancadas participaron de forma activa en la confección del texto durante su trámite en las comisiones primeras a finales del 2024.

El anuncio de ese proyecto se suma a otro cúmulo de textos que la administración saliente busca dejar en el Capitolio para su discusión el próximo 20 de julio. Por ejemplo, el presidente Gustavo Petro ordenó al ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, la presentación de una nueva reforma tributaria. El texto ya se encuentra en construcción y su monto se estaría fijando sobre los COP 21,8 billones. También habrá un nuevo texto para la prohibición del fracking y un nuevo impulso para la ley de competencias, pendiente por ser discutida.

Eso sí, los esfuerzos legislativos estarán enfocados en sus primeras jornadas en las elecciones de mesas directivas, la organización administrativa del Congreso y la propuesta para el traslado de la posesión presidencial del 7 de agosto a un guarnición militar.

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