 

Iván Cepeda: “No nos vamos a dejar vetar ni censurar por nadie”

El senador Iván Cepeda, líder del Pacto Histórico y de la oposición en la que ahora se ubica la izquierda, reveló la ruta con la que esta tendencia ideológica busca regresar al poder; la primera parada son las regionales de 2027. La capital del país está en los planes. Habló de su relación con el exmandatario Gustavo Petro y de los dos meses que completa el presidente Abelardo de la Espriella como jefe de Estado. “Tenemos toda la experiencia para volver a gobernar a Bogotá”, advirtió.

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Daniel Valero

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