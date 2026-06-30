Cepeda pidió a De la Espriella “desistir de cualquier intento de extraditar” a Petro

El senador Iván Cepeda hizo un llamado a la "desobediencia civil". Foto: Archivo Particular

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El senador Iván Cepeda (Pacto Histórico) presentó su primera declaración tras una semana de haber perdido las elecciones. El excandidato presidencial busca liderar la oposición y desde la sede del Pacto Histórico hizo un llamado a sus seguidores a la “desobediencia civil pacífica” y pidió al presidente electo, Abelardo de la Espriella, “cesar toda persecución contra el presidente [Gustavo] Petro y desistir de cualquier intento de extraditarlo”.

En total, fueron cuatro las peticiones que hizo Cepeda a quien fue su contrincante en las elecciones presidenciales. Además de pedir claridad en torno a los presuntos procesos judiciales en curso contra el actual mandatario en Estados Unidos, señaló es necesario que De la Espriella renuncie a la nacionalidad estadounidense, aclare si es colaborador de agencias de seguridad de EE. UU., respete “plenamente [la] seguridad nacional y [la] soberanía judicial”, y cese “la persecución contra los opositores políticos y dejar de estimular su judicialización por parte del Departamento de Justicia de EE. UU.”

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“Si estas condiciones de legalidad no se cumplen, como líder de la oposición, y candidato que obtuvo más de 12 millones setecientos mil votos en la elección del 21 de junio no me prestaré para esta violación de nuestra soberanía y emprenderé el camino de la desobediencia civil pacífica que implica no reconocer la autoridad de alguien que no responde a la defensa de la soberanía nacional”, apuntó. Y mandó una invitación a sus seguidores para que “desconozcan pacíficamente cualquier orden de alguien que no responde a la condición de guardián de [la] Constitución Política”.

Eso sí, fue claro en señalar “la abierta interferencia” de Donald Trump en las pasadas elecciones, en las que, como recordó, el mismo presidente de EE. UU. indicó que, gracias a él, De la Espriella había resultado victorioso. Precisó, en esa línea, que “la doble condición de presidente de Colombia [del mandatario electo], por una parte, y ciudadano estadounidense y colaborador directo del gobierno y de las agencias de seguridad de EE. UU.” podría “multiplicar situaciones que, sin aún haberse posesionado, muestran la clara predisposición de De la Espriella de entregar [la] seguridad nacional, y [la] soberanía judicial”.

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“Algunas situaciones ilustran este planteamiento y la forma en que esta arbitrariedad puede ser útil a intereses apátridas. De la Espriella, sin haber consultado este asunto con el Congreso de la República ni con la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, anuncia que ‘anexará’ a Colombia al llamado ‘Escudo de las Américas’, un mecanismo ambiguo que implica el alineamiento militar bajo las órdenes de EE. UU. y sus objetivos geoestratégicos que no necesariamente son los de nuestro país”, dijo.

Esta se trata de la primera declaración de Cepeda, quien busca liderar la oposición junto al mismo presidente Gustavo Petro. No es la primera vez que hace un llamado a la “desobediencia civil” y por esa línea es que ha defendido que el resultado que le dio 12,7 millones de votos, de acuerdo con el escrutinio, lo posiciona como una de las caras más visibles del grupo que se opondrá al gobierno entrante.

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