¿Cuántos viajes lleva el presidente al exterior con su visita a Italia? Son más de 80

El presidente Gustavo Petro llegó a Italia este lunes. Foto: Juan Diego Cano

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El presidente Gustavo Petro llegó este lunes a Italia y se espera en esta visita oficial se reúna con el papa León XIV. Se trata de uno de los últimos viajes que realizará en su mandato, que ya llegan a los 84, y con ellos ha buscado profundizar su discurso en torno al cambio climático, la transición energética y la paz.

Esta vez, su agenda incluye una reunión con el sacerdote Luigi Ciotti, el fundador de Libera, una organización “antimafia”; así como con dos altos funcionarios de El Vaticano: el cardenal Pietro Parolin, el secretario de Estado, y el monseñor Paul Richard Gallagher, el secretario para las Relaciones con los Estados. De acuerdo con Presidencia, el diálogo con el papa será sobre “la paz, la justicia social y la defensa de la vida”.

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“En sintonía con los pronunciamientos públicos del pontífice y su llamado al pueblo colombiano a avanzar hacia la paz, la reconciliación, la fraternidad y la concordia”, precisó la Casa de Nariño.

Previamente, el mandatario viajó a Estados Unidos y a Panamá, ambas visitas con una agenda en torno a organismos multilaterales. Al primero viajó para asistir al encuentro de Consejo de Seguridad, que preside Colombia, y aunque se esperaba que entablara un diálogo con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, no fue posible por las restricciones que todavía tiene el mandatario por hacer parte de la lista de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros de Estados Unidos (Ofac, en sus siglas en inglés). Eso le impidió, por ejemplo, cualquier tipo de encuentro oficial que no fuera hecho por las Naciones Unidas.

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A Panamá llegó después de la segunda vuelta presidencial en la que resultó electo Abelardo de la Espriella, férreo opositor del actual gobierno. Allí estuvo para la conmemoración del Bicentenario del Congreso Anfictiónico y también para la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA).

El mandatario ha recibido varias críticas por sus viajes al exterior, que llegan a los 80 en estos casi cuatro años de gobierno. Incluso, se han presentado proyectos de ley para restringir las visitas de los jefes de Estado al exterior y el mismo De la Espriella prometió que en su periodo presidencial no saldría del país. El antecesor de Petro, Iván Duque, superó los 60 y tuvo como destino, mayoritariamente, Estados Unidos.

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