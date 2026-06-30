Murió Gustavo Gallón, defensor de derechos humanos y embajador de Colombia en Ginebra

Falleció Gustavo Gallón, defensor de derechos humanos y embajador de Colombia ante la ONU en Ginebra, Suiza. Foto: Archivo Particular

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El embajador de Colombia ante la ONU en Ginebra (Suiza), Gustavo Gallón, falleció en las últimas horas. El presidente Gustavo Petro dio a conocer la noticia del fallecimiento del defensor de derechos humanos y fundador de la Comisión Colombiana de Juristas a través de sus redes sociales.

El abogado, quien también fungió como conjuez de la Corte Constitucional y exrepresentante de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para Guinea Ecuatorial, estaba hospitalizado desde hace algunos días. En sus redes sociales, el mandatario calificó al fallecido embajador, quien duró casi todo su mandato en la misión diplomática, como un “héroe de la defensa de los derechos humanos en Colombia”.

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“Lo conocí luchando y su inteligencia se puso a la orden de las comunidades masacradas y perseguidas. Cuando llegué al gobierno, lo nombré como embajador de Colombia ante la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza”, apuntó.

En esa misma publicación, el jefe de Estado dio a conocer que Gallón, “de acuerdo con las normas suizas, fue desconectado”. Además, se hará una velación en el Salón Bolívar del Palacio de San Carlos, la sede de la Cancillería: “Donde espero, reciba el homenaje que se merece del pueblo colombiano”, aseguró el presidente.

La canciller Rosa Villavicencio también se pronunció al respecto y destacó “su incansable lucha en la defensa, el respeto y la protección de los derechos humanos”. En esa línea, resaltó su trabajo para promover “la elección de Colombia por primera vez como miembro del Consejo de Derechos Humanos en las Naciones Unidas”.

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Lo propio hizo la embajadora de Colombia en el Reino Unido, Laura Sarabia, quien previamente había enviado un mensaje de apoyo en medio de la hospitalización de Gallón. En esta ocasión, afirmó que el funcionario era “un hombre íntegro, generoso y comprometido con la defensa de los derechos humanos”.

“Gustavo Gallón siempre recibía a quienes lo conocían con una palabra amable y con algo valioso que enseñar. Ginebra fue uno de mis primeros viajes como canciller y, sin duda, marcó mi camino con grandes aprendizajes en materia de derechos humanos. Fue una estadía muy especial. Gustavo y su familia hicieron que esos días fueran cálidos, generosos e inolvidables”, dijo.

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Gallón se graduó de Derecho en la Universidad del Externado, es magíster en Ciencia Política de la Universidad de París I y doctor en Sociología Política de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Fue columnista de El Espectador y también hizo parte de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad resultante del acuerdo de paz con las Farc-EP, el Consejo Asesor de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y la Comisión Asesora para la Depuración de Datos y Archivos de Inteligencia y Contrainteligencia. También fue nombrado como experto independiente por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre la situación de derechos humanos en Haití.

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