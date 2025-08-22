Iván Cepeda se lanzó como precandidato presidencial del Pacto Histórico

Resume e infórmame rápido

Respondiendo a los numerosos llamados que le hicieron desde el Pacto Histórico y previo a la segunda etapa del juicio contra Álvaro Uribe, el senador Iván Cepeda se lanzó al ruedo político y anunció que será precandidato presidencial para continuar con el legado del presidente Gustavo Petro y darle un período más al progresismo en el poder.

“Pongo mi nombre a disposición del Pacto Histórico y del pueblo colombiano, sin arrogancia y sin prepotencia para seguir construyendo el cambio histórico”, señaló el ahora precandidato en el foro “El poder de la verdad”, realizado en Pasto (Nariño).

Senador de la República durante entrevista Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Cepeda mencionó que aunque no era su intención aspirar a la Presidencia, le fue “imposible ignorar” las solicitudes y llamados de las Madres de los Falsos Positivos de Soacha, del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, del Polo Democrático Alternativo y “de miles de ciudadanas y ciudadanos que me han pedido asumir esta responsabilidad”.

La aspiración de Cepeda no solo sacude el tablero político general, sino que mueve las fibras al interior del Pacto Histórico por las fuertes divisiones que han dejado ver sus precandidatos, especialmente Daniel Quintero, Gustavo Bolívar y Susana Muhamad. Los choques han sido tan intensos que este jueves acordaron un “pacto de no agresión”.

Son varios los militantes de la coalición progresista que vienen mencionando que Cepeda lograría unificar a la agrupación y además han dejando claro que habría sido el mismo presidente Petro quien le habría dado su guiño para adentrarse en la contienda por la Casa de Nariño.

En todo caso, Cepeda deberá poner su nombre a consideración en la consulta interna que realizará el Pacto el próximo 26 de octubre y convertirse en el precandidato más votado para así ir al frente amplio que propone Petro para marzo de 2026.

En esta, la mayoría de precandidatos han hecho explícita, previo al anuncio, su intención de respaldar las aspiraciones de Cepeda en caso de que se lanzara. Solo la exministra Carolina Corcho y Quintero no han hecho propuestas similares.

El legislador hizo su anuncio horas después de que el Centro Democrático arrancara una nueva etapa en su campaña con el anuncio de que Miguel Uribe Londoño entrará a la contienda electoral tomando el lugar de su hijo Miguel Uribe Turbay, quien falleció el pasado 11 de agosto tras ser víctima de un atentado dos meses antes.

Derecha e izquierda tienen ya a sus principales protagonistas para los comicios y el juicio contra el expresidente Uribe tomará mayor relevancia, siendo cada vez más complejo que el proceso no termine entrando en el campo político.

Lea el discurso completo de Iván Cepeda

