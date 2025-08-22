No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Iván Cepeda se lanzó como precandidato presidencial del Pacto Histórico

El senador Iván Cepeda entró al ajedrez político y se convierte en uno de los precandidatos más fuertes del Pacto Histórico.

Redacción Política
22 de agosto de 2025 - 11:56 p. m.
Respondiendo a los numerosos llamados que le hicieron desde el Pacto Histórico y previo a la segunda etapa del juicio contra Álvaro Uribe, el senador Iván Cepeda se lanzó al ruedo político y anunció que será precandidato presidencial para continuar con el legado del presidente Gustavo Petro y darle un período más al progresismo en el poder.

Lea: Izquierda de Petro busca cerrar divisiones internas con un “pacto de no agresión”.

Pongo mi nombre a disposición del Pacto Histórico y del pueblo colombiano, sin arrogancia y sin prepotencia para seguir construyendo el cambio histórico”, señaló el ahora precandidato en el foro “El poder de la verdad”, realizado en Pasto (Nariño).

Senador de la República durante entrevista
Senador de la República durante entrevista
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Cepeda mencionó que aunque no era su intención aspirar a la Presidencia, le fue “imposible ignorar” las solicitudes y llamados de las Madres de los Falsos Positivos de Soacha, del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, del Polo Democrático Alternativo y “de miles de ciudadanas y ciudadanos que me han pedido asumir esta responsabilidad”.

La aspiración de Cepeda no solo sacude el tablero político general, sino que mueve las fibras al interior del Pacto Histórico por las fuertes divisiones que han dejado ver sus precandidatos, especialmente Daniel Quintero, Gustavo Bolívar y Susana Muhamad. Los choques han sido tan intensos que este jueves acordaron un “pacto de no agresión”.

Son varios los militantes de la coalición progresista que vienen mencionando que Cepeda lograría unificar a la agrupación y además han dejando claro que habría sido el mismo presidente Petro quien le habría dado su guiño para adentrarse en la contienda por la Casa de Nariño.

En todo caso, Cepeda deberá poner su nombre a consideración en la consulta interna que realizará el Pacto el próximo 26 de octubre y convertirse en el precandidato más votado para así ir al frente amplio que propone Petro para marzo de 2026.

En esta, la mayoría de precandidatos han hecho explícita, previo al anuncio, su intención de respaldar las aspiraciones de Cepeda en caso de que se lanzara. Solo la exministra Carolina Corcho y Quintero no han hecho propuestas similares.

El legislador hizo su anuncio horas después de que el Centro Democrático arrancara una nueva etapa en su campaña con el anuncio de que Miguel Uribe Londoño entrará a la contienda electoral tomando el lugar de su hijo Miguel Uribe Turbay, quien falleció el pasado 11 de agosto tras ser víctima de un atentado dos meses antes.

En contexto: Miguel Uribe Londoño tomará las banderas de su hijo y será precandidato presidencial.

Derecha e izquierda tienen ya a sus principales protagonistas para los comicios y el juicio contra el expresidente Uribe tomará mayor relevancia, siendo cada vez más complejo que el proceso no termine entrando en el campo político.

Lea el discurso completo de Iván Cepeda

Por Redacción Política

micorriza(d243q)Hace 14 minutos
En las próximas elecciones, hay que cambiar el congreso, elegir legisladores que trabajen para los ciudadanos que los votan, no como estos prepagos de la "oposición" que trabajan para las grandes corporaciones que los patrocinan...
Carlos (63194)Hace 26 minutos
Qué peligro! Este tipo que a lo largo de su vida ha apoyado a las bandas de terroristas, asesinos y narcotraficantes de la guerrilla, no tendría ningún reparo en entregarle el país a esos criminales, además de destruir nuestra economía, sistema de salud y de gobierno para implantar la porquería de sistema socialista que destruyó a Venezuela, Cuba y Nicaragua. Ese señor es lo peor que le puede pasar al país.
  • myriam santamaria moncada(73179)Hace 3 minutos
    Le va a dar úlcera gástrica. Para que se amarga la vida. No que son más los salvadores de la patria?
Michael Myers(apgw0)Hace 29 minutos
Marca un hito en la historia del colombia. El candidato de la segunda marquetalia y del coce propone su nombre al país el día después de los atentados con masacre de policías y civiles, dejándonos saber que seguirá comportándose de manera hipócrita y alcahueta como lo hace este gobierno. Si petro se declaró a sí mismo el último aureliano, tal vez estemos al frente del nuevo iván marquez ..
  • UnaVezMás (22193)Hace 20 minutos
    Y usted sí se cree lo que escribe? Vaya al psiquiatra!
