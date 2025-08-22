Izquierda de Petro busca cerrar divisiones internas con un “pacto de no agresión”

Gustavo Bolívar, la senadora Gloria Flórez y Susana Muhamad son los precandidatos de la Colombia Humana, el partido del presidente Gustavo Petro. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Con poco más de un mes para que finalice la fecha límite de inscripciones para la consulta del 26 de octubre, la izquierda está tratando de recomponer los lazos en medio de las tensiones internas. Choques entre varios de sus precandidatos salieron a la luz y ya hay una propuesta en la mesa para tratar de apaciguar los ánimos.

La idea surgió este jueves, en el primer debate entre precandidatos de la Colombia Humana, después de que tanto Gustavo Bolívar como Susana Muhamad señalaran que un cambio en los estatutos del partido podría dejar a las bases sin posibilidades en la inscripción de sus nombres para las candidaturas al Congreso.

Sugerimos: Senado está listo para elegir magistrado: ya hay fecha y los partidos hacen sus movidas

La senadora Gloria Flórez, quien es la presidenta de la colectividad, aseguró que se trató de una decisión para garantizar la participación política de toda la militancia y fue la que propuso un “pacto de no agresión”.

¡Histórico paso para la transformación de Colombia! 🇨🇴✊🏼



Hoy invité a mis compañeros precandidatos a que firmemos un Pacto por la Unidad de la @ColombiaHumana_, solo juntos podremos garantizar la continuidad y la fuerza del proyecto progresista.



✅ La unidad no es un discurso,… pic.twitter.com/gWe9IlsjYL — Gloria Flórez Senadora (@GloriaFlorezSI) August 22, 2025

“Un pacto que permita que no haya agresión entre nosotros y nosotras. Así, tenemos que mordernos la lengua, pero no podemos darle espectáculos a los medios de derecha para atacar a los compañeros y compañeras”, señaló en su intervención en el debate.

Le puede interesar: Miguel Uribe Londoño tomará las banderas de su hijo y será precandidato presidencial

Se trata de un compromiso de seis puntos, en el que el último es la garantía de “la participación y los derechos de [sus] militantes a ser elegidos”. Y allí también se incluye “evitar ataques personales, descalificaciones o lenguaje ofensivo”, así como el uso de “los canales de comunicación interna para solventar las discrepancias”.

“Mostremos nuestra capacidad de generar acuerdos y soluciones de manera responsable, anteponiendo al movimiento que a las diferencias personales”, se lee en el pacto.

Estas diferencias, más allá de la Colombia Humana, también rodean a otros precandidatos. Específicamente, al exalcalde de Medellín Daniel Quintero, a quien no ven con buenos ojos algunos sectores de la izquierda por propuestas como cerrar el Congreso y por no venir de la izquierda pura.

Lea también: Anuncian moción de censura contra el mindefensa tras atentados en Cali y Amalfi

A esos cuatro nombres se suman otros que también están en la carrera: la senadora María José Pizarro, Carolina Corcho, Alí Bantú Ashanti y, más recientemente, Gloria Ramírez. La exministra de Trabajo hace parte del Partido Comunista Colombiano y de ahí es que saldrá su aval, mientras el Consejo Nacional Electoral no haya tomado una decisión sobre la fusión del Pacto Histórico, para participar en la consulta del 26 de octubre.

En todo caso, todavía hay dudas sobre si el senador Iván Cepeda será otro de los que entrará en la competencia. Aunque no ha lanzado oficialmente su precandidatura, tampoco lo ha descartado y ha tomado más relevancia en medio de la condena contre el expresidente Álvaro Uribe por soborno en actuación penal y fraude procesal.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.