La izquierda se reorganiza para contrarrestar a De la Espriella tras un mes en la oposición

El expresidente Gustavo Petro y el senador Iván Cepeda dirigirán la réplica de la oposición. Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Tras un mes de pasar del gobierno a la oposición, el Pacto Histórico busca una identidad para contrarrestar las decisiones de Abelardo de la Espriella. Mientras el senador Iván Cepeda se reúne con sindicados y lanza pullas a la llegada de Marco Rubio a Colombia, el expresidente Gustavo Petro retorna de México en camino a la asamblea del partido.

Iván Cepeda intenta construir alianzas en sectores clave como sindicatos; por ello estuvo presente en la XXII Asamblea General de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), donde presentó un balance sobre los riesgos institucionales, sociales y democráticos que enfrenta el país bajo el régimen de la extrema derecha. Además, sostuvo reuniones con líderes del departamento de Bolívar del Pacto Histórico.

Lea también: De la Espriella volcó al Estado hacia una descentralización durante su primer mes de mandato

Al concluir la jornada, el senador planteó preguntas para el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien visitará el país en los próximos días. Entre ellas solicitó aclarar si se han adelantado operaciones militares conjuntas o interagencias y si estas han sido informadas debidamente al Congreso de la República.

“Nuestra preocupación es que se viene a sellar compromisos de intervención y de postración de Colombia y su soberanía a los Estados Unidos”, afirmó Cepeda sobre la llegada de Rubio a Barranquilla.

Te recomendamos: De la Espriella anuncia COP 40.000 millones en plan de reactivación económica tras terremoto

A su vez, el expresidente Gustavo Petro regresó de la Ciudad de México en camino a la primera asamblea del Pacto Histórico para definir el futuro organizacional del partido alrededor de Petro, quien podría ser el presidente de la colectividad o director de algún organismo colegiado. Esto en medio de choques entre las figuras clave para heredar el manto, como el mismo Cepeda o la senadora Carolina Corcho.

“Mi lucha hoy es por un Pacto más democrático. Propongo que nuestros candidatos se definan por consulta popular. Que sea la gente en los territorios quien decida, no el dedo, no el bolígrafo. Esa es la verdadera democratización de la política y es ejemplo para todos los partidos políticos”, planteó Corcho en sus redes sociales al negar que quiere postularse como presidenta del partido y señaló que respalda que sea Petro quien ocupe este lugar.

Por su parte, Roy Barreras anunció su retiro de la política tras 20 años en el sector. Barreras fue una de las figuras que estuvo cercana a la izquierda en los últimos años; incluso fue el primer presidente del Senado en el gobierno de Gustavo Petro.

“20 años ejercí como médico; otros 20 años en la vida política. La vida es cambio. Búsqueda permanente de sentido. De formas de servir o de ser útil. Hay otras formas. No más medicina; no más política! Los dejo descansar! ¡Viene otra generación que defenderá las mismas causas a las que le dedicamos buena parte de la vida y lo harán mejor!“, señaló Barreras en sus redes sociales.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno De la Espriella y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.