De la Espriella anuncia COP 40.000 millones en plan de reactivación económica tras terremoto

Abelardo de la Espriella anuncia plan de reactivación económica desde Buga (Valle del Cauca). Foto: Ovidio Gonzalez S

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Durante su visita a Buga (Valle del Cauca), el presidente Abelardo de la Espriella anunció un plan de reactivación económica para las regiones afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que vivió el país el pasado 10 de agosto. Anunció COP 40.000 millones para microempresas, comercios y actividades turísticas afectadas, además de COP 6.200 millones para la recuperación de la Basílica del Señor de los Milagros de ese municipio.

Durante su visita estuvo junto a su esposa, Ana Lucía Pineda, en la Basílica del Señor de los Milagros, en la Institución Universitaria Técnica para el Desarrollo Profesional y en el corregimiento de Pueblo Nuevo, visitando a la comunidad afectada por el terremoto.

Desde allí anunció que avanzaron con la entrega de 300 títulos de propiedad, así como en la gestión de COP 3.265 millones en subsidios para que 64 familias puedan acceder a vivienda rural.

“Están en marcha COP 40 millones para microempresas, comercios y actividades turísticas afectadas por el terremoto a través del Ministerio de Comercio. De estos recursos, cerca de $30 mil millones serán destinados a créditos para el pago de nóminas, arriendos, proveedores e inventarios y recuperar locales, maquinarias y activos productivos. Habrá COP 10 mil millones en capital semilla, para los ciudadanos que quieran empezar su emprendimiento”, señaló el mandatario.

Durante la visita también habló de recuperar los edificios religiosos y culturales que fueron afectados por el terremoto, como la Basílica del Señor de los Milagros de Buga. La misma que visitó en varias oportunidades durante su campaña e incluso fue clave en su último día de segunda vuelta.

“Ya tenemos COP 1.200 millones para arreglar nuestra Basílica del Señor de los Milagros y estamos trabajando con el sector privado para conseguir COP 5.000 millones más para reconstruir la basílica y volver a hacer las misas ahí y honrar a nuestro ‘Negrito’ y defender este símbolo de la fe. Entre uno y otro vamos a conseguir COP 6.200 millones”, aseveró De la Espriella.

El presidente señaló que estará dispuesto a gestionar nuevas ayudas para las comunidades afectadas por el terremoto: “Esta tragedia es una oportunidad para reencontrarnos como sociedad, como país. Dejar a un lado las diferencias políticas; ya la campaña pasó y los voy a ayudar a todos sin distinciones políticas. Siempre que nos necesiten, el gobierno estará aquí para ayudarlos; si se requieren más ayudas, aquí está la primera dama”, agregó.

Dentro de sus anuncios también estuvo una serie de condecoraciones a militares y policías que han participado en los últimos operativos en los que se han afectado varias estructuras criminales. Según el jefe de Estado, esto ocurrirá la próxima semana.

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