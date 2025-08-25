Iván Duque se reunió con Netanyahu en Israel; Petro habló sobre el encuentro

El expresidente Iván Duque y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Foto: Archivo Particular

El expresidente Iván Duque se reunió este lunes con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Así lo informó el exmandatario, de visita en Medio Oriente.

“Siempre es un honor visitar el Estado de Israel y dialogar con un cercano amigo y aliado del pueblo colombiano, el primer ministro [Benjamin Netanyahu], con quien impulsamos una vigorosa agenda de inversión y comercio entre 2018 y 2022”, escribió Duque en su cuenta en X.

En el encuentro también estuvo el empresario Gabriel Gilinski, así como el exsecretario general de la Presidencia de Duque, Víctor Muñoz, en representación de la Fundación I+D –creada por Duque–.

“Conversamos sobre cómo fortalecer la agenda de innovación social entre emprendedores de Israel y Colombia”, manifestó el expresidente.

Siempre es un honor visitar el Estado de Israel y dialogar con un cercano amigo y aliado del pueblo colombiano, el Primer Ministro @netanyahu , con quien impulsamos una vigorosa agenda de inversión y comercio entre 2018 y 2022.



Con el empresario Gabriel Gilinski y el equipo de… pic.twitter.com/fSwf7M2enF — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) August 25, 2025

No se trata de un encuentro menor. Se da en medio de las reiteradas críticas que ha hecho el presidente de Colombia, Gustavo Petro, por la guerra que mantiene Israel en Gaza. Recientemente, el jefe de Estado reiteró la prohibición de exportar carbón a Israel. Además, desde 2024, el país no tiene relación diplomática con el Estado que dirige Netanyahu.

En efecto, poco después de que se conociera la reunión, el presidente habló de esta: “Les importa nada que haya un genocidio, que mueran por hambre personas, que bombardeen niños, lo han hecho también en Colombia”.

Les importa nada que haya un genocidio, que mueran por hambre personas, que bombardeen niños, lo han hecho también en Colombia. Perdieron el corazón https://t.co/A4XGUk5xX6 — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 25, 2025

En una carta publicada en el diario inglés The Guardian, en julio pasado, Petro manifestó: “Demasiados Estados han permitido que cálculos estratégicos anulen nuestro deber. Si bien podemos enfrentarnos a amenazas de represalias al defender el derecho internacional —como descubrió Sudáfrica cuando Estados Unidos tomó represalias contra su caso ante la Corte Internacional de Justicia—, las consecuencias de abdicar de nuestras responsabilidades serán nefastas”.

Y agregó: “Si no actuamos ahora, no solo traicionaremos al pueblo palestino, sino que nos convertiremos en cómplices de las atrocidades cometidas por el gobierno de Netanyahu”.

