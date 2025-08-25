María Angélica Guerra se posesionará como senadora en reemplazo de Miguel Uribe

María Angélica Guerra Foto: María Angélica Guerra

El Senado de la República expidió la resolución que declara la falta absoluta por muerte del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay, por lo cual le dio luz verde a la posesión de la nueva senadora del Centro Democrático, María Angélica Guerra, quien fue la candidata que en 2022 obtuvo más votos entre los no elegidos.

El trámite se produjo dos semanas después del magnicidio, en medio de las gestiones del expresidente Álvaro Uribe y otras figuras del partido para recomponer el camino electoral. De hecho, justo la semana pasada se confirmó que el Centro Democrático tendrá como precandidato a Miguel Uribe Londoño, padre de Miguel Uribe Turbay, quien ahora competirá por el aval final con Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Paola Holguín y Andrés Guerra.

María Angélica Guerra López, quien en las elecciones de 2022 se quemó al quedar en el puesto 14 de la lista, obtuvo 37.000 votos que ahora le permitirían llegar al Legislativo para sumar el voto que le correspondía a Uribe Turbay. Guerra nació en Córdoba y es arquitecta de profesión. En las pasadas elecciones intentó llegar al Congreso heredando la curul que en el periodo anterior tuvo su tía, María del Rosario Guerra, una mujer cercana al expresidente Álvaro Uribe, de quien fue ministra de Comunicaciones.

La posesión de la nueva senadora se llevará a cabo este martes después de las 3:00 de la tarde. La oposición espera recuperar un voto que será clave para las votaciones de proyectos como el del presupuesto general, la nueva reforma tributaria, la ley de competencias, la reforma a la salud y la ley de sometimiento a la justicia que hace parte de la apuesta de paz total.

El Centro Democrático informó que “definirá su candidato presidencial entre los meses de diciembre de 2025 y enero de 2026 a través de una encuesta internacional, quien posteriormente participará en una consulta el 8 de marzo para escoger un único candidato de una unidad democrática de base popular que reconstruya el camino democrático de la nación”.

