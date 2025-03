“Ejercer la oposición se convirtió en una actividad de alto riesgo”: Iván Name

El senador Iván Name ejerció como presidente del Congreso en la legislatura 2023-2024. Foto: El Espectador - José Vargas

El senador Iván Name (Alianza Verde) respaldó este viernes a los integrantes de la Comisión Séptima del Senado que firmaron la ponencia de archivo de la reforma laboral. El congresista fue conocido, durante su períodos como presidente del Congreso en la legislatura 2023-2024, por una férrea oposición al gobierno de Gustavo Petro y fue salpicado en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), en la que ha defendido su inocencia.

A través de su cuenta de X, aseguró que “ejercer la oposición y combatir el totalitarismo se convirtió en una actividad de alto riesgo en Colombia”. Y añadió que desde el Gobierno se han lanzado “infames ataques y amenazas”.

Ejercer la oposición y combatir el totalitarismo se convirtió en una actividad de alto riesgo en Colombia.

Convirtieron en política de gobierno la anulación política del contradictor apelando a todas las formas de lucha.

Le extiendo a mis colegas de la Comisión Séptima del Senado… — Iván Name Vásquez Senado (@IvanNameVasquez) March 14, 2025

“Convirtieron en política de gobierno la anulación política del contradictor apelando a todas las formas de lucha”, señaló.

Desde varios sectores en el Congreso han hecho un llamado a respaldar la independencia del Capitolio frente a su vecino en la Casa de Nariño. Precisamente, el presidente del Legislativo, el senador Efraín Cepeda (Partido Conservador), pidió al mandatario respetar las decisiones de la rama legislativa, especialmente en medio de las manifestaciones convocadas por el Gobierno en respaldo de las reformas.

Previamente, esta semana, el senador Name se refirió a su paso por la Presidencia del Congreso y aseveró que llevó “un modelo de contención del presidencialismo”. Incluso, aseguró que “las reformas inconvenientes para el país no han pasado y no pasarán”.

“Quiero decirlo porque ahora, como está de moda la amenaza, yo enfrento el incendio en el que me han involucrado”, dijo este lunes.

Precisamente, sobre el proceso que se lleva en su contra en la Corte Suprema de Justicia por la red de corrupción en la Ungrd en la que presuntamente participó, apuntó que lo hace “con dignidad”: “me atendré a la justicia colombiana, y puede que me haya resultado muy caro enfrentar al totalitarismo”. Además, señaló que ha “logrado avanzar en [su] defensa”, aunque no reveló en qué términos.

