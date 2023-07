Iván Name derrotó a voto limpio a Angélica Lozano y ganó la Presidencia del Senado

Iván Name ganó por 4 votos la presidencia del Senado. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Iván Name se convirtió en la noche de este jueves en el nuevo presidente del Senado, en nombre de Alianza Verde, y estará al frente de la corporación hasta el 20 de julio del próximo año. Y logró quedarse con esa dignidad luego de sortear un duro pulso político tanto en la plenaria de su corporación como en las filas de su propio partido.

En efecto, la plenaria del Senado lo eligió por una votación de 54 votos y dejó en el camino a su copartidaria Angélica Lozano, quien se quedó con 50 sufragios. Ella venía peleando por ese cargo desde que se abrió la puja, pero –pese su experiencia– no logró los apoyos necesarios.

Una de las primeras palabras de Name, tras ganar, fue: “De ahora en adelante no habrá límite de tiempo para las intervenciones de los senadores. Nos vamos a autorregular, no habrá telegramas, sino sesiones donde cada uno pueda hablar libremente sin que el tiempo sea el verdugo de nuestras ideas”.

Y antes de ganar, justo cuando se postuló en solitario, Name dijo que “hoy vengo solitario, vean ustedes, a postularme como candidato a la presidencia del Senado a nombre de un partido que fundé, de una coalición que hicimos y de una legitimidad frente al encierro que a veces tratan de hacer los partidos, porque el problema de la partidocracia es que a veces unos pocos se acomodan por cuenta de las grandes chequeras de los palacios. Presento mi nombre sin tanta biografía, porque creo ser conocido y apreciado”.

De hecho, el Gobierno, que seguía de cerca esta pelea, terminó dándole su respaldo a Lozano tras una reunión que tuvieron en la mañana del jueves antes de que comenzara la instalación del Congreso. El delgado para dar ese guiño fue el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quien dijo que respetaba la decisión de Alianza Verde. Por eso, la victoria de Name puede ser leída como una derrota para la Casa d Nariño.

En la pelea también estuvo el senador Inti Asprilla, pero se reitró de la carrera por la Presidencia del Senado para no generar división. Claro que también incidió que no tuviera aceptación generalizada entre el Congreso.

En la jornada se vio a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien además es la esposa de Lozano, dialogando con varios congresistas.

Name asumió el cargo en reemplazo del senador Alexander López Maya, quien solo estuvo 44 días en esa dignidad tras tomarla luego de que la elección de Roy Barreras fuera anulada por el Consejo de Estado.

En esta plenaria también se eligió a la senadora María José Pizarro (Pacto Histórico), con como primera vicepresidenta y al senador Didier Lobo (Cambio Radical) como segundo vicepresidente.

Luego de la derrota al Gobienro, que esperaba que ganara Lozano, el ministro Velasco salió del recinto del Senado sin dialogar con nadie más. Y Lozano, por su parte, se quedó con un discurso hecho que, tras la victoria de Name, evidentemente no pudo leer.

