Divisiones en la centro derecha reconfiguran el escenario político para las coaliciones

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Tres semanas después de la convocatoria de una gran coalición en marzo por parte de los expresidentes Álvaro Uribe y César Gaviria, el panorama de unión parece más lejano que nunca en la carrera electoral. Varias coaliciones se han fracturado e, incluso, algunas alianzas políticas se han desintegrado.

Y es que la anticipada campaña electoral ha dejado en evidencia diversas divisiones en la centroderecha, que, ante un proceso ya avanzado en la izquierda liderada por el presidente Gustavo Petro, no ha conseguido organizar sus cartas para las consultas de marzo o la primera vuelta de mayo.

Puede leer: Nuevo choque entre Rendón y Gutiérrez contra presidente Petro: “Dejó tirada a Antioquia”

Lo anterior se vio con la coalición Fuerza de las Regiones, que integraron los exgobernadores Héctor Olimpo Espinosa (Sucre), Juan Guillermo Zuluaga (Meta), Aníbal Gaviria (Antioquia) y el exalcalde de Bucaramanga Juan Carlos Cárdenas. El primero se apartó del proceso presidencial por diferencias sobre el mecanismo que elegiría al candidato único de la alianza y la proyección de la coalición. El segundo se bajó del barco aludiendo a una amplia cantidad de aspirantes presidenciales que calificó como innecesaria para los objetivos de “unión” que han expresado varios sectores.

En este sentido, la contienda quedaba entre Gaviria y Cárdenas, pero el exalcalde de Bucaramanga también dio un paso al costado, allanado el camino para la campaña presidencial de Gaviria. Ahora bien, esta no fue la única fractura, ni la única renuncia a una aspiración presidencial.

También: Presidente Petro pide publicar contrato para compra de aviones Gripen

En el seno del Centro Democrático, donde su líder natural, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, llamó a la “unidad”, el senador Andrés Guerra también declinó su intención por llegar a la Casa de Nariño, tras una controversia que, bajo su concepto, provocó el precandidato Miguel Uribe Londoño. Según manifestó Guerra, Uribe Londoño logró modificar varios de los acuerdos ya suscritos en la interna del partido y que proyectaban para el próximo 28 de noviembre la elección del candidato único del uribismo mediante una encuesta.

Su salida, sin embargo, no solventó la división en el Centro Democrático, sino que, además, llevó a que fuese el expresidente Uribe quien se decantara por extender los plazos para presentar a su candidato, algo que podría revelarse en el mes de enero. Mientras tanto, ya se ha confirmado que el exgobernador Zuluaga aterrizará en la lista al Senado del uribismo con la intención de fortalecer su presencia en Meta.

Le puede interesar: El Congreso se volcó a la campaña y frenó debates claves: estos son los proyectos en juego

A la par, una caso similar de divisiones y retiros se presentó en la coalición Alma, que integra, entre otros, al partido Colombia Justa y Libres, Alianza Social Independiente (ASI) o Alianza Democrática Amplia (ADA). Allí también había llegado Gente en Movimiento, colectivo político del exministro Mauricio Lizcano. Sin embargo, el también exsenador hoy se desligó de esta alianza proyectada especialmente para el Congreso de la República.

“Tras analizar con rigor y responsabilidad junto a mi equipo de campaña, he decidido retirarme de la coalición Alma para las listas al Congreso. Las proyecciones muestran que es muy difícil alcanzar el umbral, y no voy a poner en riesgo la representación ni el proyecto de unidad que defendemos”, señaló Lizcano en su comunicado.

Además: Presidente Petro respondió por los menores muertos en bombardeos: “Se les trata tal cual el DIH”

Esto se suma, además, a las fracturas que también presenta el partido Conservador en el apartado presidencial. La posible llegada del excontralor Carlos Felipe Córdoba, quien aunque recoge firmas está buscando el aval de los godos, provocó una disputa encabezada por el senador Iván Cepeda, quien ha señalado que el petrismo busca “infiltrar” el proceso presidencial de su Partido.

Otro caso que también cuenta con serias divisiones ha sido el de Ahora Colombia, integrada por los partidos Nuevo Liberalismo, Mira y Dignidad y Compromiso. Durante su confirmación de listas al Congreso las disputas de presentaron por el nombre de Alejandro Gaviria que, además, provocó un terreno interno en la casa Galán. Aunque se espera que la coalición anuncie listas en las próximas semanas, la relación interna no atraviesa por sus mejores horas, a la par que Juan Manuel Galán, candidato por el Nuevo Liberalismo, explora caminos de coaliciones donde se podría encontrar con el expresidente Gaviria con quien mantiene una pugna jurídica.

Consulte aquí: “Hay que inyectar recursos a la salud porque si no van a seguir cerrando clínicas y hospitales”: Roy Barreras

Mientras tanto, el exsenador Jorge Robledo propuso que la hoy representante Jennifer Pedraza encabece la lista. “Que encabece la lista en reconocimiento a la excelencia de su trabajo en el Congreso, por el que fue escogida como la mejor representante a la Cámara de 2024. Y en reconocimiento también a su excelente papel como representante de la juventud y la mujer colombiana. Esta propuesta incluye la posibilidad de que Alejandro Gaviria ocupe otro puesto en la lista de la coalición al Senado”, manifestó.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.