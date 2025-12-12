Jennifer Pedraza y Gabriel Becerra: este fue su empuje primíparo lejos de los reflectores

Jennifer Pedraza y Gabriel Becerra son dos de los personajes del año de El Espectador. Foto: El Espectador

Los representantes Jennifer Pedraza (Dignidad y Compromiso) y Gabriel Becerra (Pacto Histórico) se han convertido, aún sin ser los más mediáticos, en rostros de relevancia en los pasillos del Capitolio. Los dos, que son primíparos en las tareas legislativas, han decidido, desde sus respectivas esquinas políticas, mover agendas que sirvan no solo para defender sus respectivos proyectos políticos, sino para cimentar su relevancia luego de las elecciones de 2026.

Pedraza, quien llegó al Congreso con el coaval de Dignidad y Compromiso de Sergio Fajardo y Jorge Robledo en una coalición que incluyó al Verde Oxígeno de Ingrid Betancourt, este año apostó por proyectos relacionados con la universidad pública, por cuenta de su formación política como parte del movimiento social. Además, fue una de las principales denunciantes de los títulos falsos de Juliana Guerrero, truncando su nombramiento como viceministra de las Juventudes.

Por su parte, Becerra, quien desde agosto pasado es presidente de la Comisión Primera de la Cámara –en una elección que se resolvió con el lanzamiento de una moneda–, no solo ha estado al frente del avance de discusiones claves –y polémicas– para el gobierno del presidente Gustavo Petro, como el proyecto de ley de la jurisdicción agraria y el que busca darle vida al Ministerio de la Igualdad. También, como secretario general de la Unión Patriótica, ha sido clave en las discusiones para la construcción de un nuevo partido político de izquierda.

Pedraza y la apuesta por el contrapoder legislativo

La representante Jennifer Pedraza se ha transformado en una voz de liderazgo que, desde el centro, busca hacerle oposición al presidente Petro. Una oposición que fundamenta en que si en la segunda vuelta de 2022 apoyó al jefe de Estado, lo hizo con el compromiso de mantener una postura “neutral”.

Oriunda de Floridablanca (Santander), Pedraza se convirtió, el 20 de julio de 2022, en la congresista más joven de Colombia con 26 años. Al Capitolio llegó después de años en el movimiento estudiantil, al que entró poco después de iniciar sus estudios en Economía en la Universidad Nacional de Bogotá. “Ustedes deben tener fotos mías de esa época con el pelo pintado”, dice y se ríe mientras conversa con El Espectador. Desde esos años como estudiante, y ahora como congresista, ha buscado plantar con firmeza sus posturas. Esa convicción se ve en la que fue una de sus principales luchas en 2025: las denuncias sobre los títulos falsos de Juliana Guerrero. “Empezamos esa denuncia y seguimos en esa lucha”, dice sobre un proceso que ya llegó a la Corte Suprema de Justicia por la denuncia que interpuso Guerrero contra Pedraza por calumnia.

“Nosotros somos personas que valoramos el esfuerzo de la gente. Para mí es un grito de la generación más preparada que ha tenido Colombia y aún así, es la más desempleada, subempleada e informalizada. Para mí, [el nombramiento de Guerrero] fue una cachetada a la juventud que está intentando salir adelante”, explica mientras atiende a El Espectador en su carro, camino a la plenaria de la Cámara.

Otros logros que resalta de su año legislativo incluyen, por ejemplo, la sanción presidencial de la ley que prohibió el matrimonio infantil en Colombia. También, el avance de la discusión de la reforma a la ley 30 –que ya pasó por tres debates–.

Sobre su primer paso por el Congreso, la representante reconoce que “tenemos un montón de privilegios que la gente del común no tiene, eso se tiene que notar en nuestro trabajo, hay que ser disciplinados y disciplinadas; no llegar a preguntar cómo se radica una proposición”.

Frente a la polémica que ha suscitado la coalición de Dignidad y Compromiso –el partido de Pedraza– con el Mira –con el que hay marcadas diferencias ideológicas–, la representante reconoce que se trata de un acuerdo con fines electorales, mas no con un objetivo de una eventual fusión. Es el intento de los tres partidos (la coalición incluye al Nuevo Liberalismo) de sobrevivir a lo que ella llama “las tractolistas” del Pacto Histórico y del Centro Democrático. “Yo misma lo he dicho públicamente: no es un espacio en el que yo me sienta plenamente cómoda. Sin embargo, esta no es una fusión política, es una coalición de cara a las elecciones del 8 de marzo”, asegura.

Sus apuestas la llevaron a ser considerada como cabeza de lista de la coalición. Finalmente, no ocurrió. Pero quedó en el renglón 100: un número que genera recordación y que permitiría que llegue al Senado, tras sus primeros cuatro años en la Cámara de Representantes. “Estoy animada, pero al mismo tiempo nerviosa, porque el Senado es una competencia con unos pesos pesados muy fuertes”, asevera antes de bajar apresurada del vehículo para llegar al Salón Elíptico.

El trabajo de Gabriel Becerra para “tejer” un nuevo partido de izquierda

En la noche del 26 de octubre pasado, mientras celebraba el triunfo avasallador de Iván Cepeda (1,5 millones de votos) como precandidato del Pacto, Gabriel Becerra asimilaba una realidad: lo más probable es que en 2026 no regrese a la Cámara de Representantes. En la consulta del Pacto, obtuvo apenas 9.928 votos que lo dejan, por la confección en alternancia de la lista, en el renglón octavo de la propuesta del Pacto para la Cámara en Bogotá.

Durante las últimas cuatro semanas, Becerra avanzó en un proceso de reconteo de votos. Sin embargo, quedó a 13 votos de poder subir al renglón sexto, lo que, aun siendo retador, facilitaría su reelección como congresista. Pese a ello, el representante reconoce que la importancia de su trabajo este año va más allá del capitolio.

“Yo he estado en la política desde los 13 años y nunca tuve un perfil de proyección en el campo parlamentario. Llegué producto de la lucha social y, en segundo lugar, del liderazgo que me gané en la construcción del Pacto”, asegura.

En efecto, Becerra, de 49 años y oriundo de Cúcuta (Norte de Santander), lleva más de 30 años en luchas de izquierda. Como Pedraza, inició en el movimiento estudiantil. Pero no solo los separa el hecho de que son de generaciones distintas, sino también que el camino de Becerra se ató más a la izquierda. En los 90 se unió a las Juventudes Comunistas (Juco) y ayudó a fundar movimientos como la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios (ACEU). A mediados de los años 2000, se sumó a esa primera aventura política de la izquierda por tener un partido único, con el Polo, que se ha ido diseminando en medio de choques internos y escándalos como el del carrusel de la contratación en Bogotá. Y desde 2013, milita en la UP.

Como parte de la UP, ha participado en el proceso que llevó a la fusión, tras varios traspiés jurídicos, de su partido, el Comunista Colombiano, el Polo Democrático y Progresistas. Aún se está a la espera de que Colombia Humana consiga el visto bueno para sumarse a esta nueva colectividad. Al respecto, Becerra asegura que sumarse a ese partido “representa la materialización de su ideario que no fue clausurado con la violencia”.

Precisamente, uno de los logros que resalta de este año como representante es la aprobación de la ley que declara al 11 de octubre como el Día de la Dignidad de la Unión Patriótica, en homenaje al genocidio que –según la JEP– dejó 5.733 víctimas, entre personas asesinadas y desaparecidas. “A nosotros nos mataron a candidatos presidenciales de 34 años. Yo he tenido la fortuna de estar parado sobre los hombros de gigantes” y cita, entre otros, a Manuel Cepeda, padre del candidato Iván Cepeda y asesinado en 1994 cuando iba rumbo al Capitolio. También resalta de este año la apuesta por la jurisdicción agraria, que aún no ha sido aprobada.

Becerra, consciente de que su paso por el Congreso puede terminar el próximo 20 de julio, reconoce, sin embargo, que su trabajo busca ir más allá del Legislativo. Los principales liderazgos de la generación estudiantil con la que yo crecí, que fue la de los 90, hoy estamos ocupando alguna responsabilidad. Somos decenas de dirigentes que nos convertimos en la generación de relevo de la izquierda”, concluye.

De esta manera, el representante del Pacto Gabriel Becerra y la de Dignidad y Compromiso, Jennifer Pedraza, han buscado, desde sus respectivas orillas, darle un aire de argumento a las discusiones en un Capitolio a veces envuelto en gritos y ataques al contrincante.

