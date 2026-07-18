Embajador en EE. UU. pide claridad sobre caso Durán: “No hay respuesta del gobierno Trump”

El embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña, hablando durante una rueda de prensa en Washington (Estados Unidos). Foto: EFE - Eduard Ribas Admetlla

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El embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña, habló con El Espectador sobre las acciones que han adelantado desde la misión diplomática para esclarecer el asesinato del colombiano Joan Sebastián Durán a manos de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Maine. Según dijo, seguido los canales diplomáticos con las agencias estatales, pero no han recibido respuesta directa por parte del gobierno de Donald Trump.

“Desde el primer día hicimos las notas correspondientes de protesta y de pedido de esclarecimiento de los hechos. Tanto a Homeland Security [Departamento de Seguridad Nacional], de la cual depende ICE, como al Departamento de Justicia, de la cual depende el FBI, que le pide investigar, exigiendo saber qué fue lo que pasó. Y hasta el día de hoy no ha habido respuesta del gobierno o de ICE o ninguno de estos interlocutores”, le aseguró a este diario.

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Los hechos han generado rechazo tanto en Estados Unidos como en Colombia. Figuras como la exvicepresidenta Kamala Harris y la congresista republicana María Elvira Salazar condenaron las acciones de los agentes migratorios. Además, el expresidente Álvaro Uribe lamentó la muerte de Durán y el mandatario Gustavo Petro pidió adelantar acciones judiciales.

De eso último también habló y señaló que se han apegado a los canales diplomáticos. Más allá de eso, agregó que es “una combinación de diferentes factores”, pues le corresponde a “las autoridades locales” que se adelanten estos “procesos jurídicos y judiciales”. Con ellas, aseguró, tienen contacto tanto la embajada de Colombia como el consulado en Boston.

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García-Peña también se refirió a la visita del vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, a Estados Unidos y confirmó que en ningún momento se entabló un diálogo con la embajada. Además, criticó que el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella no se haya pronunciado sobre el caso.

“Para mí es increíble que no haya habido ninguna declaración, ni siquiera mención del tema. Hay que reconocer que personas de la derecha, por ejemplo, María Elvira Salazar, la representante de la Cámara del sur de la Florida, que ha sido ‘trumpista’ un 100%, se atrevió y, con valentía, le reconozco, su expresión de que en este caso se habían excedido. Hay que decirlo, el expresidente Uribe en un trino también expresó, pero de parte del gobierno entrante no ha habido absolutamente nada”, apuntó.

En esa línea, apuntó que no ve con buenos ojos el cambio de enfoque en la política exterior que llegará con De la Espriella y que ya ha anunciado su canciller designado, Omar Bula. De acuerdo con él, están “totalmente alineado” con el gobierno del magnate republicano, por lo que pidió mantener la atención sobre las necesidades de los colombianos.

Por el momento, no se conoce el nombre de la persona que reemplazará a García-Peña después del 7 de agosto. Se trata de uno de los cargos más importantes en el servicio diplomático y suelen ser nombramientos de corte político, conectados fuertemente con el gobierno de turno y con lazos en la política estadounidense.

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