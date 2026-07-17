Se desató polémica en el CNE por entrega de curules afro: Libres anuncia acciones legales

Óscar Benavides fue electo por la circunscripción afro por el movimiento Libres. A su lado, Anyela Guanga, cuya curul perdió esa misma agrupación y por la que se iniciarían acciones legales. Foto: Archivo Particular

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Una polémica se desató este viernes entre el representante electo, Óscar Benavides, y magistrados del Consejo Nacional Electoral en medio de la entrega de los certificados de las curules afro de la Cámara. El centro de la discusión giró en torno a la entrega de la segunda curul, que quedó en manos de Wisner Sandoval (Partido Demócrata Colombiano).

“Nuestra lista sacó más de 159.000 votos, un hecho histórico, nunca en Colombia había sucedido eso con nuestra comunidad, con nuestras cámaras de comunidades negras. Fue una victoria de manera contundente que nos entregó el pueblo colombiano”, apuntó Benavides. También anunció que interpondrá una “denuncia penal” en contra de los magistrados que firmaron la elección y también acudirá directamente al Consejo de Estado para suspender de manera provisional la elección.

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De acuerdo con Benavides, esa curul correspondería en realidad a Anyela Guanga, quien viene de su mismo mocvimiento. Su argumento es que, de acuerdo con la ley colombiana, la lista que no haya logrado sobrepasar el umbral, “no tiene derecho a ocupar ninguna de las curules”. Libres, según dijo, fue el único que cumplió con esa regla, pues Sandoval sacó 72.000 votos.

“Quiere decir que Libres ganó el umbral y por eso teníamos este derecho y hoy en día no han fallado en derecho. Fallaron en contra de nuestra gente, vulnerando los derechos de Anyela. Desde ayer cambiaron la decisión y hoy la consolidaron”, precisó. Y, en esa misma línea, apuntó que Sandoval tiene conexiones con el exsenador Eduardo Pulgar, quien presuntamente habría interferido en esa selección.

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En medio de las acusaciones que se hicieron en la audiencia de escrutinio, el magistrado Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático) respondió a Benavides y le pidió respetar la dignidad de los togados. Eso sí, no se refirió de fondo a los señalamientos, como tampoco lo hicieron ninguno de los magistrados señalados.

Esas curules estuvieron en disputa por un largo tiempo y por ello solo se entregaron hasta este viernes. Algo similar ocurre con las de Cundinamarca —cuya curul peleada quedó en manos de la coalición entre el Centro Democrático y el MIRA— y las de la circunscripción indígena de la Cámara.

Benavides y Sandoval entrarán a reemplazar a Miguel Polo Polo y a Ana Rogelia Monsalve. Polo Polo se volvió a lanzar en las pasadas elecciones y respaldó al presidente electo, Abelardo de la Espriella, en las presidenciales. Sin embargo, no resultó electo. Benavides, por su lado, respaldó a Iván Cepeda en la contienda por la Casa de Nariño y el senador que ocupará el escaño otorgado por el Estatuto de Oposición anunció que respaldará las acciones políticas y legales del representante de Libres.

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