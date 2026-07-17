“En el gobierno De la Espriella tenemos aprecio genuino por el Centro Democrático”: Lara

Álvaro Uribe aseguró que el Centro Democrático seguiría siendo autónomo en el gobierno de Abelardo de la Espriella. Rodrigo Lara afirmó que son "un partido aliado". Foto: Archivo Particular

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A tres días de que se posesione el nevo Congreso, sigue sin resolverse la disputa por la presidencia del Senado. Los bandos están definidos entre Alfredo Deluque (Partido de la U), quien tiene el guiño del gobierno electo de Abelardo de la Espriella, y Honorio Henríquez (Centro Democrático), cuyo partido argumenta que, al ser la bancada de gobierno mayoritaria, puede aspirar a esa dignidad por derecho. Las tensiones siguen a tope.

En medio de ese debate, varios han sido los señalamientos de lado y lado para ver quién se quedará con la victoria. El Centro Democrático señala al Ejecutivo entrante de no cumplir con los acuerdos establecidos, mientras que del lado del equipo de De la Espriella señalan que sería el partido que comanda Álvaro Uribe el que busca “una alianza con el gobierno de [Gustavo] Petro y con el Pacto Histórico”.

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“Aquí, en el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella, lo que tenemos es aprecio genuino, simpatía y afecto por el partido Centro Democrático. Hay muchos amigos en el partido Centro Democrático. Nos alegra muchísimo contar con un partido aliado como el Centro Democrático. Aquí nunca habrá ningún intento por desestabilizar o desestructurar una corporación tan importante, porque nosotros partimos del respeto con el presidente Uribe y por su liderazgo natural en esa colectividad. Aquí solo van a encontrar garantías, aprecio y afecto”, dijo Rodrigo Lara, ministro del Interior designado, este viernes.

Las palabras llegan después de que Uribe se haya referido a pelea y, en declaraciones a medios, señalara que su partido mantendrá su autonomía, incluso si están en la bancada de gobierno. De acuerdo con él, “si el tigre, por su entorno, ruge para acabar al Centro Democrático, [les] toca [volverse] unas abejas laboriosas y [defenderse] como se defienden las abejas cuando las atacan”.

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A su vez, Lara insistió en la alianza entre el Centro Democrático con el Pacto Histórico y fue más allá al decir que “el presidente Petro ya dio la orden de votar por el doctor Honorio Henríquez, (...) desafiando a la coalición que está armando el gobierno de Abelardo De La Espriella”. Lo cierto es que el partido que lidera el actual mandatario no ha tomado una decisión de fondo y asegura que lo dejará hasta “último minuto”.

Pero el actual oficialismo sería clave, pues es la bancada más grande en el Congreso, y podría definir la votación a favor de cualquiera de los dos. Deluque tiene el apoyo de los partidos tradicionales, mientras que Henríquez cuenta, actualmente, con los del Centro Democrático, y el del senador “Jotape” Hernández (Alianza Verde).

Eso repercute en la selección de la presidencia de la Cámara. Aunque el representante Daniel Briceño (Centro Democrático) era el favorito para llegar a esa dignidad, las cosas se movieron para que el partido uribista apoyara a Henríquez en Senado y, por ello, Nicolás Barguil (Partido Conservador) será quien asuma ese cargo.

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Eso se podrá definir este mismo sábado o a voto limpio el próximo lunes. Lo que sí es claro es que representa el primer pulso de poder de la administración entrante de De la Espriella para lograr una victoria y del uribismo por mantener su vigencia en medio de la llegada de una “nueva derecha”.

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