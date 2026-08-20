El superintendente de Notariado revisará las notarías asignadas al final del gobierno Petro

Joaquín José Méndez Llach asumió como nuevo Superintendente de Notariado y Registro junto al ministro de Justicia, Iván Cancino. Foto: Ministerio de Justic

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El pasado 19 de agosto, Joaquín José Méndez Llach asumió como nuevo superintendente de Notariado y Registro tras ser firmado su nombramiento en el decreto 1257. El funcionario deberá revisar los nombramientos realizados por parte del gobierno de Gustavo Petro durante su última semana.

Méndez es un abogado samario de la Universidad Simón Bolívar, es especialista en Derecho Probatorio, de la Universidad Sergio Arboleda; y en Derecho Laboral y Seguridad Social, de la Pontificia Universidad Javeriana. A lo largo de su vida profesional se ha desempeñado como abogado externo, asesor, director jurídico y representante legal de diferentes organizaciones del sector privado.

“Desde esta posición, el jurista tendrá la responsabilidad de liderar acciones encaminadas al fortalecimiento de la seguridad jurídica de la propiedad inmobiliaria, la transparencia y la eficiencia, así como a la protección del derecho de dominio de los colombianos”, señaló el ministerio de Justicia en el comunicado tras su posesión.

El nuevo superintendente de Notariado y Registro deberá analizar los nombramientos en los últimos momentos realizados por el gobierno de Gustavo Petro. Entre ellos están el asignar la Notaría 78 de Bogotá a Efvanni Paola Palmariny, quien venía de ser vicepresidenta de Colpensiones, así como la Segunda del Círculo Notarial de Soacha, que fue entregada a Inti Asprilla, uno de los dirigentes verdes más cercanos al expresidente.

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Sin embargo, este no fue el único nombramiento hecho por el presidente Petro. Ese mismo cinco de agosto se designaron otros cuatro notarios: Oriana Melo Gaviria en Palmira, Valle del Cauca; Tatiana Arévalo Uribe en Bucaramanga, Santander; Efvanni Paola Palmariny en Bogotá y Hilton Alexander Gutiérrez en Nobsa, Boyacá.

Además, como contó El Espectador, tan solo dos días antes de salir del poder, ya se había designado a otro grupo de notarios y se había declarado insubsistente a otros. Se trata de Enrique Torres Pinto, quien fue removido de su cargo como notario de Bucaramanga (puesto que ahora ocupa Tatiana Arévalo). Además, Irma Susana Caballero fue designada como notaria de Rionegro, Antioquia, y Jorge Alberto Rey en Cartagena, Bolívar.

Hasta mayo de 2026, iban cerca de 70 designaciones en estas oficinas durante la administración de Gustavo Petro, la mayoría de estas en encargo o interinidad.

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