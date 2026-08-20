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De la Espriella consolidó ruta de atención por terremoto: lideró primer consejo de ministros

El presidente detalló el plan para establecer soluciones a la emergencia del pasado 10 de agosto y articuló el plan de acción a través de una emergencia económica. Tendrá facultades extraordinarias. Así se mueve el Ejecutivo mientras restablece diálogos con sectores políticos y económicos.

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Redacción Política
20 de agosto de 2026 - 02:05 a. m.
El presidente Abelardo de la Espriella lideró este miércoles su primer consejo de ministros desde el Palacio de San Carlos.
El presidente Abelardo de la Espriella lideró este miércoles su primer consejo de ministros desde el Palacio de San Carlos.
Foto: Presidencia

El primer cónclave ministerial convocado por el presidente Abelardo de la Espriella tuvo como eje central la atención a las víctimas del terremoto del pasado 10 de agosto y el pliego de estrategias que se ya se comenzaron a implementar para la atención de la emergencia. De forma simultánea, la cita de este miércoles también permitió la revisión de los objetivos que desde los diferentes ministerios buscará impulsar el Ejecutivo para garantizar su gobernabilidad y el desarrollo de un plan enmarcado en el discurso de la implementación de la...

Por Redacción Política

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