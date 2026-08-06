Inti Asprilla y las otras seis notarias que Petro designó en menos de 72 horas

Inti Asprilla y las otras ocho notarias designadas por Petro en menos de 72 horas. Foto: Archivo Particular

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El presidente Gustavo Petro, quien deja el poder en contadas horas para darle paso a la nueva administración de Abelardo de la Espriella, designó a nueve notarios en menos de 72 horas. Entre el tres y el 5 de agosto se emitieron los decretos que oficializan los nombramientos.

El que más ruido ha causado es el del excongresista de la Alianza Verde, Inti Asprilla, quien se quemó en las pasadas elecciones del 8 de marzo y fue designado como notario en Soacha.

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“Desígnese en interinidad al señor Inti Raúl Asprilla Reyes en el cargo de notario segundo del círculo notarial de Soacha, Cundinamarca. Para posesionarse en el cargo, el designado debe aportar Y acreditar ante el gobernador del departamento de Cundinamarca la documentación de la ley. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación el 5 de agosto de 2026″ se lee en el documento firmado por la ministra de Justicia, Cielo Rusinque.

Sin embargo, este no fue el único nombramiento hecho por el presidente Petro. Ese mismo cinco de agosto se designaron otros cuatro notarios: Oriana Melo Gaviria en Palmira, Valle del Cauca; Tatiana Arévalo Uribe en Bucaramanga, Santander; Efvanni Paola Palmariny en Bogotá y Hilton Alexander Gutiérrez en Nobsa, Boyacá.

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Además, tan solo dos días antes, ya se había designado a otro grupo de notarios y se había declarado insubsistente a otros. Se trata de Enrique Torres Pinto, quien fue removido de su cargo como notario de Bucaramanga (puesto que ahora ocupa Tatiana Arévalo). Además, Irma Susana Caballero fue designada como notaria de Rionegro, Antioquia y Jorge Alberto Rey en Cartagena, Bolívar.

Todas las y los notarios designados fueron designados en interinidad ya que cumplen “con las calidades exigidas por ley para el ejercicio de la función notarial”.

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Esto sucede luego de que a pocos días de las pasadas elecciones, la atención se enfocara en este sector. Según investigó El Espectador, en las notarias, que son entidades de bajo perfil -pero con altos salarios que pueden aumentar dependiendo del volumen de trámites-, se han reportado más de 20 nombramientos en lo que va de este año —cerca de 75 en todo el “Gobierno del cambio”— y al menos cinco de estos llegan con nexos políticos y conexiones en la Casa de Nariño del presidente Gustavo Petro.

No es algo nuevo. Días antes de que el expresidente Iván Duque dejara su cargo como jefe de Estado, ocurrió una “cascada” de nombramientos de su entorno político. Entre ellos, Carlos Humberto Ibáñez Rodríguez, quien venía de la Alianza Verde; y Rafael Guarín, su exconsejero de Seguridad. Este tipo de designaciones con afiliaciones se ha mantenido.

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