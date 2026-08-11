Laverde gana terreno en la disputa por la Contraloría: partidos anunciaron su respaldo

Jorge Eliécer Laverde recibió el respaldo de seis partidos este martes, previo a la elección para la cabeza de la Contraloría. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Jorge Eliércer Laverde está ganando terreno en la disputa para la Contraloría. Para este miércoles a las 9:00 a. m. está citado el pleno del Congreso para elegir al próximo jefe del ente de control y menos de 24 horas para que eso ocurra, el secretario de la Comisión Sexta del Senado recibió el respaldo mayoritario de los partidos.

A través de una carta, el Centro Democrático, el Partido Liberal, el Partido Conservador, Cambio Radical y el Partido de la U anunciaron su apoyo a Laverde. De acuerdo con la misiva, ese candidato “reúne las más altas condiciones profesionales, técnicas y humanas para ejercer esta importante responsabilidad, respaldadas por una reconocida trayectoria, amplia experiencia y profundo conocimiento de los asuntos públicos”.

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“Su liderazgo, solvencia profesional y visión institucional constituyen una garantía para ejercer con independencia, transparencia y rigor la dirección del máximo organismo de control fiscal del país”, se lee en la carta, firmada por Efraín Cepeda (presidente del Conservador), Honorio Henríquez (presidente del Congreso y senador del Centro Democrático), Simón Gaviria (Partido Liberal), Fuad Char (patriarca de la casa Char y copresidente de Cambio Radical), Enrique Vargas Lleras (copresidente de Cambio Radical) y Gabriel Vallejo Chujfi (director del Centro Democrático).

Con ese documento se cimentaría la victoria de Laverde para la Contraloría. Su nombre ya sonaba entre los favoritos de las colectividades, pero con el respaldo de seis partidos —ASI también dejó claro que se decantaría por este candidato—, le ganó terreno a Carlos Zuluaga y Andrés Castro, los otros dos que estaban en el sonajero.

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A ellos también se sumaron el Nuevo Liberalismo y Alianza Verde. Las dos agrupaciones anunciaron lo propio a través de comunicados a la opinión pública y terminaron de darle los números al funcionario del Congreso para encabezar la Contraloría.

Son en total 10 candidatos para ese cargo y, además de Laverde, Zuluaga y Castro están Luis Enrique Abadía García, Ana Elena Monsalvo Herrera, Julián Mauricio Ruiz Rodríguez, Diana Carolina Torres García, Amanda Madrid Panesso, Karol González Mora y Rosalba Jazmín Cabrales Romero. El nombre de Monsalvo también pasó por los pasillos del Congreso, teniendo en cuenta que hizo parte del equipo de empalme del presidente Abelardo de la Espriella, pero nunca tomó vuelo.

Con esta carta, Laverde se podría posicionar con facilidad, pues solo el Centro Democrático tiene 47 congresistas y es la segunda bancada más grande de este Legislativo. Ahora, falta ver por dónde se decanta el Pacto Histórico, que cuenta con 69 integrantes y cuyos votos también podrán ser determinantes para terminar de cerrar la victoria. En todo caso, lo más seguro es que sea el exsecretario de la Comisión Sexta quien llegue con las mayorías aseguradas.

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