Secretaría del Congreso negó solicitud para aplazar elección de contralor por el terremoto

La plenaria de la Cámara escuchó las propuestas de los 10 aspirantes a la Contraloría General. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Quedó en firme la citación a las 9:00 a. m. de este miércoles para que el Congreso en pleno elija a la próxima cabeza de la Contraloría. En medio de la emergencia nacional que se generó por el terremoto de este lunes, llegaron solicitudes a la Secretaría del Senado para que se aplazara la sesión. Sin embargo, se negaron las peticiones.

Este mismo martes, la oficina en cabeza de Diego Gónzalez respondió que el cronograma, reglamentado por ley, estableció que sería el 12 de agosto la fecha de la selección y, al ser parte de la norma de la convocatoria, “la actuación de las autoridades legislativas encargadas de conducir el proceso debe permanecer jurídicamente encauzada por ese entramado constitucional, legal y reglamentario”. En pocas palabras,

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“La predeterminación de las reglas, etapas, términos y fechas del procedimiento constituye una garantía objetiva de igualdad, transparencia, publicidad, imparcialidad, confianza legítima y debido proceso electoral. De allí se sigue que el cronograma constituye una manifestación jurídicamente vinculante de las reglas que gobiernan una actuación pública destinada a proveer una de las más altas dignidades institucionales del Estado”, indica González en la respuesta.

Incluso, señala que cualquier tipo de alteración al cronograma tiene que ser acreditado por “un hecho jurídicamente cualificado cuya entidad tenga una incidencia directa, objetiva y determinante” sobre la realización de la elección. En pocas palabras, que para cada caso que se cite como una imposibilidad de realizar el proceso, tiene que haber una valoración independiente sobre si existe “una relación material entre el hecho sobreviniente y la imposibilidad efectiva de cumplirla”.

El secretario también cita el artículo 21 de la Ley 5ª de 1992, que exige que los congresistas sean citados con ocho días de anticipación para la elección. Y, en esa vía, recuerda que en la sentencia del Consejo de Estado sobre la selección del contralor para el periodo 2022-2026, el desconocimiento de esta norma “configuró un vicio procedimental, porque impidió a los integrantes del Congreso ‘estudiar y sustentar su voto de manera reposada’”.

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“En tal sentido, el señor presidente del Senado [Honorio Henríquez] ha tomado la determinación de mantener la sesión del Congreso pleno convocada para el próximo miércoles 12 de agosto de 2026, la cual continuará desarrollándose conforme a las reglas constitucionales, legales y reglamentarias que gobiernan el procedimiento de elección del contralor general de la República”, finaliza el documento.

Son en total 10 candidatos para ese cargo: Luis Enrique Abadía García, Andrés Castro Franco, Jorge Eliécer Laverde Vargas, Ana Elena Monsalvo Herrera, Carlos Mario Zuluaga Pardo, Julián Mauricio Ruiz Rodríguez, Diana Carolina Torres García, Amanda Madrid Panesso, Karol González Mora y Rosalba Jazmín Cabrales Romero. Entre ellos, el personero de Bogotá (Castro), el exsecretario de la Comisión Sexta de la Cámara (Laverde) y el exvicecontralor general (Zuluaga) son los que suenan entre los favoritos para disputarse la jefatura del ente de control.

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