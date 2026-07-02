“Es una crisis humanitaria”: Restrepo habló del plan que implementarán en el sector salud

El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, se refirió al proceso de empalme desde la Casa de Nariño. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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La crisis del sistema de salud será uno de los temas de mayor relevancia que tendrá que asumir el gobierno entrante y, en diálogo con El Espectador, el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, habló sobre el plan que buscarán implementar a partir de la posesión Abelardo de la Espriella el próximo 7 de agosto. De acuerdo con él, “es una crisis humanitaria”.

El segundo al mando en el gobierno entrante señaló que hay dos problemáticas que atacarán a partir de sus medidas: la primera, atención de urgencias a la ciudadanía, y la segunda, para atender las necesidades más estructurales. El plan a corto plazo tiene previsto invertir cerca de COP 10 billones para hacer frente a estos problemas.

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“Siempre dijimos que había dos planes. Un plan a corto plazo por cerca de COP 10 billones, que tiene que atender dos problemáticas. La primera es que no suceda lo que hoy sucede con muchas personas, pues más de 1.000 personas cada año mueren porque no tienen acceso”, dijo. Y agregó: “Se necesita parte de esos recursos para atender esa realidad, para que nadie se quede sin acceso a un medicamento”.

Además, se enfocarán en “atender las necesidades del personal de salud, médicos, enfermeras, enfermeros, y en general personal técnico de salud” y parte de ello se relaciona con el retraso en el pago de salarios. Incluso, señaló al actual gobierno de hacer “una campaña política usando el sistema de salud”.

“Simultáneamente, hay que lograr atender las necesidades estructurales; es decir, la lucha contra la corrupción en el sector, más atención primaria, promoción y prevención; un abordaje de cómo complementar la capacidad tecnológica del sistema para tener datos reales; y, en general, lograr fortalecer todos esos caminos para que el sistema pague las deudas históricas que ha tenido este sector”, apuntó.

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El vicepresidente electo también aseveró que se enfocarán en analizar la necesidad de un “programa de ajuste fiscal”. Esto tiene que ver, entre otras cosas, con las decisiones en torno a “la disminución del Estado central”, algo que se está revisando con el actual Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre) y el equipo del empalme de Miguel Gómez Martínez, quien es el ministro de Hacienda designado.

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