José Manuel Restrepo ya está en Perú para la posesión de Keiko Fujimori: así va la agenda

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, con el vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo. Foto: Archivo Particular

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Una delegación liderada por el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, ya se encuentra en Perú para la posesión de Keiko Fujimori. El segundo al mando del gobierno entrante de Abelardo de la Espriella está adelantando una agenda de reuniones bilaterales que incluyeron un encuentro con el presidente de Paraguay, Santiago Peña.

En la comitiva que envió el presidente electo también están los ministros designados de Exteriores, Omar Bula, y de Comercio, Mauricio Gómez. Ambos hicieron parte del encuentro con el mandatario paraguayo, en el que se discutió el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y económicas “para generar nuevas inversiones”, así como “crear alianzas estratégicas firmes en materia de seguridad para combatir el crimen organizado de manera conjunta”.

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“En ese sentido, acepté la invitación para participar de los actos de asunción al mando del nuevo Presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, a realizarse este 6 y 7 de agosto. Seguiremos construyendo lazos sólidos para el desarrollo y la paz de nuestros pueblos”, aseguró Peña en su cuenta de X.

En esos encuentros, Restrepo también se vio con Luis Galarreta, parte de la fórmula vicepresidencial de Fujimori. Este martes, está previsto que la comitiva asista a la posesión de la nueva presidenta de Fuerza Popular en el Palacio Legislativo, ubicado en Lima.

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El vicepresidente electo ha sido designado por De la Espriella como su “Marco Rubio”, en referencia al secretario de Estado del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. En campaña, el mandatario electo aseguró que no haría viajes internacionales y delegaría esas tareas de representación a Restrepo, que también lideró un grupo del gobierno entrante en EE. UU., donde tuvieron reuniones con congresistas republicanos y demócratas, así como con el mismo Rubio.

En todo caso, este martes también está previsto que el nuevo gobierno lleve a cabo otro empalme regional, esta vez en el Tolima. A las 11:30 a. m. está agendada su llegada a la gobernación de ese departamento y, como suele ser el caso, allí estará el grueso de su gabinete, junto a Nicolás Gómez, jefe de despacho designado, y Valerie Lafaurie, quien será la nueva “gerente” de las regiones.

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