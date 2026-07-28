Vuelve al Congreso el debate para trasladar la posesión de Abelardo de la Espriella a Cali

Abelardo de la Espriella espera que el Congreso respalde su intención de posesionarse en Cali. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

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Dos proposiciones ya fueron radicadas con el objetivo de que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, se posesione en Cali (Valle del Cauca). Ahora, se espera que tanto el Senado como la Cámara de Representantes decidan esta misma semana si avalan o no el traslado del Legislativo a la capital vallecaucana para la transmisión de mando del 7 de agosto.

Los senadores Enrique Gómez, Sara Castellanos y Germán Gutiérrez, así como la representante Carol Borda (Salvación Nacional), presentaron las iniciativas que tienen casi aseguradas las mayorías. La argumentación que plantean es que en el artículo 140 de la Constitución se establece que “las cámaras podrán, por acuerdo entre ellas, trasladar su sede a otro lugar” y en ella se “reconoce de manera expresa la competencia del Congreso mediante decisión conjunta de ambas cámaras para determinar el lugar de sus sesiones”.

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“Que la Constitución Política no exige que la ceremonia de posesión presidencial se realice en un recinto determinado, sino que el juramento se preste ante el Congreso de la República como cuerpo colegiado; en consecuencia, el requisito constitucional se satisface con la presencia física y en pleno de los congresistas, con independencia del lugar donde ello ocurra, siempre que dicho lugar haya sido válidamente autorizado conforme al artículo 140 superior”, se lee en el documento que presentó la representante a la Cámara.

En el Senado, una proposición previa ya había sido aprobada para trasladar el Legislativo al Cauca y, en ese momento, parte de la discusión giró en torno a si el acto de posesión debía hacerse o no en una institución del orden militar. Sin embargo, en medio de las órdenes del presidente Gustavo Petro de no permitir que guarniciones militares se presten para este evento, De la Espriella anunció que lo harían en un recinto civil.

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En todo caso, esa discusión de la semana pasada en la cámara alta dejó claro que el mandatario entrante cuenta con las mayorías para lograr que se vuelva a aprobar la proposición para el 7 de agosto. En el Elíptico el resultado sería similar y desde los partidos que apoyan a De la Espriella lo ven como un guiño de su intención de “gobernar desde las regiones”, así como una alerta a los grupos armados ilegales que operan en esa zona.

“La sesión tendrá carácter excepcional y se realizará como expresión de unidad nacional, integración territorial y respeto por la voluntad democrática de los colombianos”, se lee en el documento radicado en el Senado.

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Por el momento, sigue en veremos el lugar exacto de la posesión, pero el alcalde de Cali, Alejandro Eder, ha dicho que podría realizarse en la vieja sede de la Fundación para la Educación Superior (FES). En todo caso, lo que sí es que claro es que posterior al acto, realizará su primer consejo de ministros en la base Marco Fidel Suárez: “Es símbolo de la resistencia de nuestros héroes”.

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