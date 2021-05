El presidente Iván Duque anunció su designación en la mañana de este lunes. Viene de ser viceministro de Agricultura.

Dos días después de conocerse la salida de Miguel Ceballos del gobierno, el presidente Iván Duque anunció su reemplazo como alto comisionado para la Paz: se trata de Juan Camilo Restrepo Gómez. Este pasó del viceministerio de Agricultura a ser uno de los principales responsables de los acercamientos de paz con el Eln.

He designado a Juan Camilo Restrepo Gómez como Alto Comisionado para la Paz. En la actualidad se desempeña como Viceministro de Agricultura, y ha sido viceministro del Interior y Presidente de Augura. Tendrá el encargo de fortalecer la búsqueda de la Paz con Legalidad en Colombia — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) May 24, 2021

Hubo varias críticas ante la decisión de Ceballos de dejar el cargo justo cuando se están llevando a cabo las negociaciones con el Comité del Paro y se está hablando de un eventual diálogo de paz con el Eln. Sin embargo, el presidente Iván Duque expresó su gratitud a Ceballos y aseguró que este seguirá en acompañando al Ejecutivo “en el diálogo y negociación con el Comité del Paro Nacional”.

Por otro lado, frente al nuevo alto comisionado, este se venía desempeñando como viceministro de Agricultura en el área de Desarrollo Rural. Antes de esto, fue viceministro del Interior y asesor legislativo en el Ministerio de Defensa. Según el Ejecutivo, Restrepo Gómez “ha sido fundamental en el proceso de diálogo con los diferentes sectores sociales en la búsqueda de acuerdo, soluciones y consensos”.

El nuevo comisionado para la Paz tendrá la tarea de asumir esta nueva etapa de posibles diálogos con el Eln. Aunque un principio el gobierno de Iván Duque puso en duda las negociaciones con dicha guerrilla y hasta las suspendió del todo tras el atentado a la Escuela de Cadetes General Santander, ahora último se ha venido hablando de unos nuevos acercamientos con este grupo armado.

Estas nuevas conversaciones con el Eln han sido factor de choques al interior del Ejecutivo. El saliente comisionado Ceballos ha criticado que estos acercamientos los haya adelantado el expresidente Álvaro Uribe sin haberlo tenido en cuenta. Por otro lado, los líderes de dicho grupo guerrillero criticaron a Miguel Ceballos por supuestamente estar renuente a tener diálogos de paz con dicha guerrilla.

Por el momento, Restrepo Gómez estará en frente de los nuevos acercamientos con el Eln. No está claro si también entrará a ser parte del equipo negociador con el comité del paro, sobre todo porque el presidente Iván Duque aseguró que el saliente comisionado seguirá acompañando dichos diálogos. No obstante, en entrevista con Blu Radio, Ceballos dejó claro que su acompañamiento no será como funcionario, pues sale del Gobierno, y hasta estaría contemplando una aspiración presidencial.

Nota del Editor: En un primer momento se informó que el nuevo alto comisionado para la Paz sería Juan Camilo Restrepo Salazar.