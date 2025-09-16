Presidencia publica de nuevo hoja de vida de Florián para el MinIgualdad

Juan Carlos Florián. Foto: Minigualdad

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Menos de un día después de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendiera de manera provisional el nombramiento de Juan Carlos Florián al frente del Ministerio de la Igualdad, el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) publicó de nuevo su hoja de vida para el mismo cargo.

La publicación de la hoja de vida de Florián –como la de cualquier funcionario– es el paso previo a la formalización de su nombramiento. Pero en su caso particular, se entiende como una respuesta del Gobierno del presidente Gustavo Petro a la decisión de suspender provisionalmente la llegada de Florián al ministerio, siendo la tercera persona al frente de esa cartera luego de la vicepresidenta Francia Márquez y del exministro Carlos Rosero.

En concreto, la decisión del Tribunal accedió a la petición de suspender la llegada de Florián al ministerio, hasta tanto no haya una decisión de fondo en el proceso. La razón que entregó la Sección Primera del Tribunal para la suspensión temporal es que se probó que actualmente las mujeres ocupan menos del 50% en los cargos de máximo nivel en los ministerios.

Puede leer: Piden moción de censura contra tres ministros del gobierno Petro por descertificación

De hecho, el presidente Petro en dos espacios distintos defendió el nombramiento de Florián. Lo hizo primero a través de su cuenta en X cuando afirmó que “es una medida homofóbica, el debate es importante, pero desconoce el derecho a ser persona, va de frente contra la libertad humana. La persona es libre y sabemos que debe desarrollarse libremente, sino volvemos a la esclavitud, no se puede permitir la esclavitud de nuevo. Si una persona siente que es hombre o mujer, lo dice esa persona. Ese es su derecho y nadie, absolutamente nadie puede obligar lo contrario, ni juez, ni policía, ni padre, ni sociedad, ni estado”.

Está medida es innecesaria, cualquiera que se desarrolle el debate, que ya se había desarrollado en Colombia y que ahora retrocede.



Es una medida homofóbica, el debate es importante, pero desconoce el derecho a ser persona, va de frente contra la libertad humana.



La persona es… pic.twitter.com/vvoNjtYDjC — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 15, 2025

Luego, durante un consejo de ministros, Petro salió de nuevo en defensa de Florián: “Un juez de la Santa Inquisición lo saca, pasándose por la faja el derecho del presidente a configurar su gabinete (...) Florián no está aquí por ese atropello contra la libertad humana ¿Quién puede decidir si una persona es hombre o mujer? Entonces van a castrar hombres y el clítoris de las mujeres, si al juez se le ocurre”.

También: Gobierno alista revolcón a procesos de compra de tierras para potenciar reforma agraria

En todo caso, desde el Ejecutivo se defiende que el nombramiento de Florián, independiente de si se acepta el argumento de que es una persona con género fluido, no afecta en cuanto a la paridad. Lo anterior, porque a finales de la semana pasada, el presidente Petro aceptó la renuncia de Julián Molina del Ministerio de las TIC y en su reemplazo nombró a Gloria Perdomo como titular de la cartera.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.