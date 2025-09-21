No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Política

Gobierno Petro vuelve a designar a Juan Carlos Florián como ministro de la Igualdad

Tras su renuncia al cargo, luego de una suspensión provisional emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Florián volverá a la cabeza de esta cartera.

Redacción Política
22 de septiembre de 2025 - 02:55 a. m.
Juan Carlos Florián, ministro de Igualdad y Equidad
Juan Carlos Florián, ministro de Igualdad y Equidad
Foto: Minigualdad
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

A través del decreto 1012 del 2025 y con fecha de este 21 de septiembre, el presidente Gustavo Petro designó nuevamente a Juan Carlos Florián como ministro de la Igualdad. La decisión se produce días después de su salida de la Cartera por una suspensión provisional emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y la controversia alrededor de la ley de paridad que, según varios sectores, habría sido quebrantada por parte del Gobierno.

El auto emitido por la Presidencia señala que Florián quedó nombrado a partir de la fecha en el ministerio a tan solo cuatro días que el jefe de Estado hubiese aceptado su renuncia protocolaria, presentada el día 15. Angie Rodríguez, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, quien había sido designada como ministra encargada, volverá en pleno a sus funciones en el gabinete.

Le sugerimos: Se confirma el regreso de Juan Carlos Florián al Ministerio de la Igualdad

Aquí el decreto con el nombramiento

NOTICIA EN DESARROLLO ***

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.

Por Redacción Política

Conoce más

Temas recomendados:

Política

noticias

Colombia hoy

Noticias de hoy

Noticias de política

Juan Carlos Florian

Gustavo Petro

Ministerio de la Igualdad

Ministro de la igualdad

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar