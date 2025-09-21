Gobierno Petro vuelve a designar a Juan Carlos Florián como ministro de la Igualdad

Juan Carlos Florián, ministro de Igualdad y Equidad Foto: Minigualdad

A través del decreto 1012 del 2025 y con fecha de este 21 de septiembre, el presidente Gustavo Petro designó nuevamente a Juan Carlos Florián como ministro de la Igualdad. La decisión se produce días después de su salida de la Cartera por una suspensión provisional emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y la controversia alrededor de la ley de paridad que, según varios sectores, habría sido quebrantada por parte del Gobierno.

El auto emitido por la Presidencia señala que Florián quedó nombrado a partir de la fecha en el ministerio a tan solo cuatro días que el jefe de Estado hubiese aceptado su renuncia protocolaria, presentada el día 15. Angie Rodríguez, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, quien había sido designada como ministra encargada, volverá en pleno a sus funciones en el gabinete.

Aquí el decreto con el nombramiento

NOTICIA EN DESARROLLO ***

