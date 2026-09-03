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Partido Alianza Verde se declaró en independencia al gobierno De la Espriella

En la votación de la Dirección Nacional y de la bancada de congresistas se impuso la voluntad del sector del gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, y de otros bloques que no quieren una postura radical ante la administración central.

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Redacción Política
03 de septiembre de 2026 - 06:03 p. m.
El partido Alianza Verde se alista para tomar decisión sobre postura frente a gobierno de Abelardo de la Espriella. Independencia u oposición son sus alternativas.
El partido Alianza Verde se alista para tomar decisión sobre postura frente a gobierno de Abelardo de la Espriella. Independencia u oposición son sus alternativas.
Foto: El Espectador
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La Dirección Nacional de la Alianza Verde definió parte del rumbo político de su bancada para los próximos cuatro años. Luego de varias semanas de tensión y un pulso entre varias facciones de la colectividad, este jueves las mayorías determinaron ser un partido independiente ante el gobierno de Abelardo de la Espriella.

“Seguiremos defendiendo con compromiso la Constitución Política de 1991, el Estado Social de Derecho, el equilibrio de poderes, las libertades, los derechos humanos, el campo, el agua, la biodiversidad, la justicia social, los derechos de los animales, la paz, la educación, la transparencia y la protección de lo público”, se lee en el comunicado oficial del colectivo.

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La votación final fue 38 votos a favor y 8 en contra de la declaración. Según las directivas del partido, desde esta posición acompañarán las iniciativas del gobierno que consideren valiosas, pero también ejercerán el control político y la oposición a las medidas que vayan en contra de los derechos y la democracia.

La bancada de congresistas del Verde tiene 14 integrantes, esto si se cuenta a la representante a la Cámara Catherine Juvinao, a quien el partido le aprobó una escisión. Sin embargo, esta medida está pendiente de aprobación por parte del Consejo Nacional Electoral.

Tras esta decisión, el panorama de los aliados y detractores del gobierno queda más claro. Este miércoles el Partido de La U se declaró parte del gobierno y se sumó al Centro Democrático, el Partido Conservador, Cambio Radical, Salvación Nacional, Creemos, entre otros.

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De las grandes casas políticas, aún está pendiente la decisión del Partido Liberal, que comandado por el expresidente César Gaviria, estudia sumarse al bloque oficialista o ser independiente. Voces en el interior de esta fuerza aseguran que hay una mayoría que impulsa la declaratoria como partido de gobierno.

En la otra orilla, como el gran bloque opositor, está el Pacto Histórico, que en medio de sus roces internos busca que la llegada del expresidente Gustavo Petro a su cúpula los ayude a definir las rutas para las elecciones territoriales del próximos año y de una vez las de la contienda presidencial de 2030.

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Por Redacción Política

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Francisco Escobar G.(78033)Hace 6 minutos
Tan locuaz y analítico que se veía el señor Ariel Ávila y, qué tristeza, resultó un mamerto-petrista más. Ufffffffff!
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