Esta es la directiva del gobierno De la Espriella para tratar con medios de comunicación

Presidente Abelardo de la Espriella visitó primera línea del Metro de Bogotá y asistió al encuentro de alcaldes del BID. Foto: Presidencia

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El presidente Abelardo de la Espriella dio a conocer una directiva presidencial con la que se dan las instrucciones a los funcionarios del gobierno para el relacionamiento público y con medios de comunicación.

“La información relacionada con decisiones, anuncios, políticas publicas, programas, resultados, cifras, actuaciones administrativas y demás asuntos propios de la gestión del Gobierno nacional será divulgada principalmente a través de los canales institucionales oficiales de la Presidencia de la Republica, los ministerios, departamentos administrativos y/o las demás entidades de la Rama Ejecutiva del orden Nacional, según su competencia”, se lee en la misiva.

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Respecto al relacionamiento con medios de comunicación el documento indica que “los ministros, directores de departamentos administrativos, gerentes, directores y demás representantes legales de entidades y organismos de la rama ejecutiva del orden nacional, podrán conceder entrevistas, dar declaraciones , o participar en medios de comunicación, siempre y cuando hayan consultado y coordinado previamente con la Secretaría para las Comunicaciones y Prensa de la Presidencia de la Republica, o quien haga sus veces”.

Esta directiva se hace pública luego de que Caracol Radio revelara la información contenida en una de las actas de las reuniones que se dieron con distintas personas del sector de comunicaciones de los ministerios, con la jefe de comunicaciones de la Casa de Nariño, María Fernanda Sandoval, donde se dieron pautas que levantaron revuelo.

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Según lo investigado por este medio, el Gobierno “determinó que no se den ruedas de prensa ni entrevistas a medios que no sean ‘amigos’, salvo que sea para un tema estratégico y previamente autorizado por la presidencia. Asimismo, se le comunicó a los asistentes a la reunión que durante los eventos, recorridos, inspecciones, en donde haya presencia de los medios de comunicación, los ministros solamente podrán dar una declaración (buscando que sea lo más completa posible) pero sin lugar a preguntas”.

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Entre otros temas, la directiva dice que “los funcionarios destinatarios de la presente Directiva deberán privilegiar los canales institucionales para comunicar asuntos relacionados con el ejercicio de sus funciones”. y agrega: “En consecuencia, las cuentas personales de los funcionarios públicos no serán un canal primario ni fuente oficial para anunciar decisiones, medidas, políticas, cifras, resultados, o información oficial correspondiente a la gestión del Gobierno nacional”.

“La comunicación institucional deberá contribuir a acercar el Gobierno nacional a la ciudadanía, facilitar el trabajo de los medios de comunicación, así como garantizar que la información publica llegue a todos con rigor, transparencia, responsabilidad y oportunidad”, finaliza.

Vea aquí la directiva completa:

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