“No atribuirse logros ajenos”: Cristo y Barreras cruzan mensajes por Ley de Víctimas

Juan Fernando Cristo y Roy Barreras chocaron por autoría de la Ley de Víctimas. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un trino del exsenador y exembajador Roy Barreras en defensa del Acuerdo de Paz de 2016 desató una llamativa cadena de mensajes en los que chocó con otro promotor de ese proceso, el exministro del Interior Juan Fernando Cristo. La razón fue una línea del mensaje en la que Barreras se presentó como el autor de la Ley de Víctimas de 2011.

“El propósito con el que escribí la Ley de Víctimas sigue vivo en los territorios, donde las recuerdan y las siguen amando profundamente. Por eso, aunque muchos han atacado el proceso, han intentado hacerlo trizas y nos han dejado en la difícil situación en la que estamos hoy, yo sigo reafirmando que si le podemos apostar a la paz para recuperar la seguridad”, dijo el exembajador en Reino Unido.

Lea también: Sigue choque entre oficialismo y oposición por marchas pro-Palestina: Uribe culpó a Petro

El mensaje causó la molestia de Cristo porque, según explicó, esa ley es de autoría de la bancada del Partido Liberal, la cual él integraba cuando inició el trámite, en 2007. Según el exministro, Roy Barreras y otros integrantes del Partido de La U sí apoyaron la iniciativa, pero no deberían reclamar la autoría de la misma.

Apreciado Roy: siempre he agradecido y reconocido tu apoyo decidido a la Ley de Víctimas, que presentamos como bancada liberal desde 2007. Fue una dura lucha, incluso contra el gobierno de Uribe, que se opuso abiertamente a la ley que redactamos junto a los líderes de víctimas que nos acompañaron en la defensa de sus derechos. Logramos después un consenso importante con el presidente Juan Manuel Santos y con los sectores de La U que representabas, lo que facilitó su aprobación”, recordó Cristo.

Apreciado Roy: siempre he agradecido y reconocido tu apoyo decidido a la Ley de Víctimas, que presentamos como bancada liberal desde 2007. Fue una dura lucha, incluso contra el gobierno de Uribe, que se opuso abiertamente a la ley que redactamos junto a los líderes de víctimas… https://t.co/c6nUC2vkam — Juan Fernando Cristo (@CristoBustos) October 8, 2025

No se pierda: Se mantienen dudas por la consulta del Pacto: ¿qué se ha definido para este 26 de octubre?

Roy Barreras le respondió reconociendo la autoría liberal de la norma, pero agregó que fue él quien escribió la ponencia para el tercer debate del entonces proyecto. “Cuando hemos hecho cosas juntos han salido bien. ¡Ojalá sigamos haciendo cosas juntos para unir a Colombia! Espero volvamos a encontrarnos en el centro de las ideas liberales progresistas”, agregó.

Al pulso se sumó Gustavo García Figueroa, ex viceministro del Interior, quien les pidió a los dos exfuncionarios de Petro dejar a un lado las discusiones sobre protagonismos y pensar en la unidad de cara a las elecciones de 2026. “Concentrémonos en los propósitos. La reunificación de un liberalismo vigoroso, social y con vocación de poder los llama a unificar el Frente Amplio. Derechos ciudadanos, participación, reforma rural integral y la lucha contra la desigualdad y la pobreza deben ser un #HorizonteComun”, dijo.

Totalmente de acuerdo apreciado @RoyBarreras . Por eso la primera regla de ese principio de No protagonismo es NO atribuirse logros ajenos. https://t.co/hHdEJbyFiV — Juan Fernando Cristo (@CristoBustos) October 8, 2025

Roy Barreras y Juan Fernando Cristo se mostraron de acuerdo con ese llamado a limar asperezas para la próxima contienda electoral, pero el exministro del Interior cerró el cruce de mensajes con una pulla más para el exembajador. “Totalmente de acuerdo, apreciado Roy Barreras. Por eso la primera regla de ese principio de No protagonismo es NO atribuirse logros ajenos”, remató.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.