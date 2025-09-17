“Entiendo la frustración de muchos”: Santos habla de condenas de la JEP a los exFarc

Juan Manuel Santos se refirió a polémica por sanciones de la JEP a secretario de las Farc por casos de secuestro. Foto: EFE - Javier Cebollada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El expresidente Juan Manuel Santos publicó en la tarde de este miércoles su primer pronunciamiento sobre la condena que emitió el martes la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contra siete exjefes guerrilleros de las Farc por los casos de secuestro. El también Nobel de Paz enfocó su declaración en la defensa del Acuerdo de 2016 y reconoció que es natural que se produzcan críticas a la sanción de ocho años de restricción de la libertad y trabajos de restauración para los responsables.

En su carta de dos páginas, Santos aseguró que es la primera vez en la historia que los responsables de secuestrar a miles de colombianos y de empuñar las armas durante casi medio siglo son declarados responsables y sancionados por crímenes de guerra y lesa humanidad. A renglón seguido, aseguró que, a pesar de las críticas a esta medida, se debe entender que fue producto de una compleja negociación que al final de cuentas aportará al desarrollo de la paz en toda Colombia.

Lea también: César Gaviria cargó contra política antidrogas del Gobierno: “El descertificado es Petro”

“Entiendo la frustración de muchos colombianos que sienten que las sanciones son débiles. Yo también lo he sentido. Pero esto fue un compromiso del Estado para lograr firmar la paz y la palabra del Estado es inviolable. Fue producto de una negociación difícil, pero necesaria. Lo que hoy no podemos permitir es que este debate se use para desfigurar la importancia del proceso de paz y cargarle a ese acuerdo la responsabilidad de los males y aberraciones que hoy enfrenta el país”, aseguró.

Según Santos, aunque ha sido prudente en sus pronunciamientos para no polarizar, esta vez cree que debe hacer un llamado para ordenar el país e insistir en la importancia de la verdad. Así las cosas, volvió a rechazar narrativa contra el Acuerdo como las de la supuesta entrega del país a las Farc o la persecución de expresidente.

No se pierda: Petro firmó renuncia de Juan Florián, pero en las próximas horas volvería a nombrarlo

Declaraciones sobre las sanciones de la JEP y la importancia de implementar el Acuerdo de Paz: pic.twitter.com/uLf6PbRfLx — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) September 17, 2025

Volviendo al tema de las críticas a las sanciones, Santos señaló que “la paz no fue un regalo”, sino una negociación con concesiones de lado y lado. “Y sí, muchos colombianos sienten frustración al ver sanciones mucho menos severas a las que todos hubiéramos querido. Esa es la zanahoria. De eso se trata la justicia transicional para lograr la paz. La realidad es que la guerrilla más grande del continente desapareció, más de 13.000 combatientes se desmovilizaron y entregaron sus armas”, agregó.

Noticia en desarrollo…

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.