“Panamericanos se perdieron por el saboteo y negligencia del Gobierno”: Iván Duque

El expresidente Iván Duque se defendió de los ataques del Gobierno por la pérdida de los Juegos Panamericanos 2027 en Barranquilla. Según él, “avanzamos para traer la Fórmula 1 y conseguimos los Panamericanos después de 50 años. Estos dos últimos se perdieron por el saboteo y negligencia del actual Gobierno. La evidencia lo dice todo”, escribió.

Su mensaje se dio en medio de los trinos que había enviado Petro responsabilizando al Gobierno pasado por la pérdida de la sede. En una carta que envió el comité ejecutivo de Panam Sports al presidente Gustavo Petro, le informaron que el 21 de enero de 2022 (en la presidencia de Duque) ya se había hecho el primer reclamo por los incumplimientos.

Como presidente tuve el honor de liderar la organización de los Juegos Panamericanos Junior, los Juegos Bolivarianos, los Mundiales Juveniles de Atletismo, y de organizar en Barranquilla la Asamblea del BID, y el Congreso Mundial de Juristas.



Con el alcalde @jaimepumarejo… pic.twitter.com/X6CFp5WOGR — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) February 2, 2024

Sobre esto, el presidente escribió: “En ella (carta) pueden ver todos los incumplimientos que comienzan desde el mismo año 2021, cuando se designó a Barranquilla como sede”. Aunque Duque no se refirió a este primer reclamo del comité organizador, sí aseguró que bajo su mandato se realizaron los Panamericanos Junior, los Juegos Bolivarianos, los Mundiales Juveniles de Atletismo, entre otros eventos deportivos y sociales en Barranquilla.

Por su parte, Petro se defendió diciendo que la organización Panam Sports le quitó la sede de manera unilateral a Barranquilla, supuestamente, “porque tenía un compromiso con la ciudad de Asunción (Paraguay)”. Y dijo que la decisión “fue una burla a Colombia”.

Uno de los congresistas más críticos con el Gobierno por la pérdida definitiva ha sido Agmeth Escaf, del Pacto Histórico, y quien le pidió al presidente Gustavo Petro que reconozca el error de su ministra de Deportes, quien reconoció que, por miedo, no giró el dinero debido en diciembre pasado a la organización Panam Sports.

“Sabes que soy y he sido tu aliado incondicional, que de charista no tengo un pelo, que te digo lo que te digo desde el más profundo respeto y cariño, pero antes que petrista o congresista del Pacto, me debo a Barranquilla, mi Tierra Prometida, y Barranquilla merece una respuesta distinta de tu parte”.

En otro trino, Escaf expresó que el triunfo de Gustavo Petro en la presidencia se debió, en parte, al apoyo que recibió en Barranquilla y el Atlántico. “Es inaudito que esta barbaridad haya pasado y que la perjudicada sea precisamente una ciudad que se la jugó toda por ti”, le dijo el congresista al Presidente.

