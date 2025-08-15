Petro puso en marcha una reconfiguración del Minigualdad, estas serían las razones

Ministro de la Igualdad, Juan Carlos Florián; presidente Gustavo Petro y próxima viceministra para la Juventud Juliana Guerrero. Foto: Archivo Particular

Arrancó la reconfiguración del Ministerio de la Igualdad para que a la entidad lleguen fichas aliadas al presidente Gustavo Petro y salgan las que estén relacionadas con la vicepresidenta y exministra de esta cartera Francia Márquez y el también exministro Carlos Rosero, quien recientemente fue reemplazado por Juan Carlos Florián.

Florián se posesionó este lunes en la cartera, luego de que el presidente tuviera varios choques con Carlos Rosero, pues, según Petro, estaba despidiendo a funcionarios que eran de su confianza y que habían trabajado con él previamente, cuando era alcalde de Bogotá. Agregó que se estaría discriminando a Florián por su pasado como actor de contenido para adultos.

“Lo que hay es una pelea interna en el Minigualdad, usted me está echando a los funcionarios de la Bogotá Humana”, le dijo Petro al entonces funcionario hace unas semanas en un consejo de ministros. A los días siguientes se confirmó la salida de Rosero y su reemplazo.

Además, en la página web de aspirantes se publicó la hoja de vida de Juliana Guerrero, quien venía trabajando en el Ministerio del Interior y pese a no tener un título profesional será la próxima viceministra de la Juventud, algo que están revisando en la entidad, pues se analiza si se debe o no hacer cambios en los estatutos y normativas.

Y es que de acuerdo con su su hoja de vida, Guerrero cuenta con un técnico en Contabilización de las Operaciones Comerciales y un tecnológico en Tecnología en Gestión Contable y Tributaria.

Además, la revista Cambio, contó que tanto ella como su hermana Verónica habrían volado en aviones oficiales. En todo caso, el mismo presidente Petro defendió a Guerrero y aseguró que “la juventud siempre debe tener una oportunidad de poder”.

Todo haría parte de una estrategia para que al ministerio lleguen personas más cercanas a Petro, quien no había podido tener margen de maniobra en la entidad por la presencia de funcionarios nombrados por la vicepresidenta Márquez y en últimas por Rosero.

El jefe de Estado, además de querer acelerar la ejecución presupuestal del ministerio que ha sido tan criticado por este asunto, busca ponerlo en sintonía con sus objetivos electorales para 2026, año en el que espera que el progresismo se reelija en las urnas. Los próximos nombramientos contarán con su guiño y tendrán la tarea de salvar el ministerio o de al menos mostrar resultados que cautiven al electorado.

