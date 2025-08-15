No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Petro pedirá a Nicaragua localizar a Carlos Ramón González para que se entregue a la justicia

Tras haber negado que su Gobierno solicitara algún tipo de privilegio a González, Petro envió un mensaje y dijo que la justicia requiere a su exfuncionario.

Redacción Política
15 de agosto de 2025 - 01:34 p. m.
El presidente Gustavo Petro y Carlos Ramón González en la posesión de Olmedo López en mayo de 2023
El presidente Gustavo Petro y Carlos Ramón González en la posesión de Olmedo López en mayo de 2023
Foto: Presidencia de la República
El presidente Gustavo Petro informó que le pedirá al Gobierno de Nicaragua localizar a su exfuncionario Carlos Ramón González para que él se entregue a la justicia colombiana.

"La justicia colombiana requiere a Carlos Ramón González y se solicitará al gobierno nicaragüense que sea entregado a ella, si es residente en ese país", dijo Petro a través de su cuenta de X.

Un día antes, Petro negó que su gobierno haya solicitado “algún tipo de privilegio” para González, quien fue uno de sus funcionarios más cercanos y es investigado por el saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Según Noticias RCN, la embajada colombiana en ese país habría enviado un documento al Ministerio de Relaciones Exteriores nicaragüense para solicitar la renovación de la residencia de González, quien se encontraría en este territorio desde el pasado 5 de noviembre de 2024.

Tanto Petro como la excanciller Laura Sarabia se desmarcaron de esta petición, asegurando que no tenían conocimiento alguno. La Cancillería, hoy en cabeza de la ministra Rosa Villavicencio, no se ha pronunciado al respecto.

De acuerdo con los exdirectivos de la UNGRD Olmedo López y Sneyder Pinilla, González habría dado la orden de entregar dádivas a congresistas para que las reformas sociales de la Casa de Nariño se aprobaran en el Legislativo.

Carlos Ramón González pasó de ser uno de los funcionarios más cercanos a Petro, siendo la cabeza en el Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre) y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), a ser solicitado por el jefe de Estado para que rinda cuentas por su presunta participación en el entramado de corrupción.

Por Redacción Política

GERMÁN VARGAS(8621)Hace 5 minutos
La corrupción que marca titulares diarios en este gobierno de el torPe y sus secuaces, Ministros, Directores, y todos los que hacen parte de su gobierno brillan por su falta de experiencia y formación, el incremento del número de empleados públicos a costa de los impuestos de los que mantenemos estos corruptos volando por el mundo, y con déficit para completar los gastos de salud, seguridad y educación, este es el gobierno del pueblo, el cambio para volver miserable un País que era viable.
ART RT(16144)Hace 43 minutos
Petro miente, su gobierno ayudo a que se fuera a Nicaragua. Petro gobierno corrupto.
TRABAJOS DE INGENIERIA ALVARADO NAVARRO LTDA(50722)Hace 50 minutos
Estoy seguro que Petro cumplirá. Pero su solicitud se hará en noviembre de 2026
