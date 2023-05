Miranda, Carrascal y la tormenta por decisión de la Cámara a favor de Barbosa

La representante de la Alianza Verde Katherine Miranda se ausentó en la votación de la Comisión de Acusación sobre una denuncia contra el fiscal Barbosa; Mafe Carrascal, del Pacto Histórico, le cuestionó su actuación. Foto: El Espectador

El origen de la tormenta política es una decisión que tomó la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes el pasado 26 de abril, aunque se conoció varios días después. Esa célula optó por archivar una denuncia interpuesta por la fiscal Angélica Monsalve contra el fiscal general, Francisco Barbosa. La acción interpuesta por ella contra el jefe del ente investigador reclamaba que había sido apartada por él de una investigación que llevaba contra un alto funcionario de la DIAN.

El día de la votación, la resolución que hundía la denuncia contra Barbosa fue aprobada a “pupitrazo” por esa comisión, con varios de sus miembros ausentes. En redes sociales han sido expuestos los nombres de los congresistas que se ausentaron de la votación o, incluso siendo del Pacto Histórico, votaron a favor de cerrar la denuncia. “¿Cómo es posible que congresistas del Pacto terminen pupitreando y aprobando el archivo de una investigación en favor del fiscal Barbosa?”, escribió en Twitter el abogado Miguel Ángel del Río.

A esa publicación respondió un usuario reclamando que la representante Katherine Miranda estuviera entre los ausentes de la votación. “Miranda no es del Pacto y parece más de oposición”, respondió por su parte la representante Mafe Carrascal.

Ese mensaje de la congresista del Pacto Histórico desató un fuerte cruce de mensajes entre ella y la representante Miranda. Esta última le respondió: “Más como independiente por trinos como el tuyo”.

Carrascal arreció las críticas contra la representante verde, no solo por la votación a favor del fiscal, sino por otras actuaciones suyas en el Congreso: “No se le puede llamar independiente a un saboteo constante, ¿o se te olvida quién saboteó el primer día de discusión del PND y descompletó el quorum? Saboteo en la tributaria, en el PND, en acusaciones”, dijo. Y añadió: “sales en los medios con una cara, pero tienes 20 distintas”.

Ojalá fuera por un trino, y no por tus intereses particulares. No se le puede llamar independiente a un saboteo constante, ¿o se te olvida quién saboteó el primer día de discusión del PND y descompeltó el quorum?



Saboteo en la tributaria, en el PND, en acusaciones, sales en los… — Mafe Carrascal Rojas (@MafeCarrascal) May 15, 2023

La respuesta de Miranda no fue en un tono menor: “A diferencia tuya a mi no me regalaron la curul, tengo voz y no me prohíben hablar. No saboteo, lo hago de frente y más cuando quieren meter micos como la expropiación en el Plan de Desarrollo. No tengo la culpa que uds no hagan mayorías! Yo critico hoy, lo mismo que criticaba en el gobierno Duque. No como tú, que hoy haces maromas para justificar lo que ayer denunciabas”.

Querida, a diferencia tuya a mi no me regalaron la curul, tengo voz y no me

prohíben hablar.



No saboteo, lo hago de frente y más cuando quieren meter micos como la expropiación en el Plan de Desarrollo. No tengo la culpa que uds no hagan mayorías!



Yo critico hoy, lo mismo que… — Katherine Miranda (@MirandaBogota) May 15, 2023

Mafe Carrascal defendió su curul en el Congreso que, según dijo, respaldan 15 años de trabajo político. Y continuó con sus dardos a Miranda: “Es muy bajo pretender demeritar a otras mujeres. Podrás haber sacado los votos que quieras, pero no olvides que llegaste de la mano de Mockus y eso no demerita tu camino, lo que sí lo hace son las bajezas que andas haciendo, el hambre de poder, la manipulación, el romper acuerdos, el sabotear el trabajo de tus colegas”.

Sobre la ausencia en la votación en la que se decidió el archivo de la investigación a Barbosa, la representante Miranda explicó que desde el día anterior se había excusado porque estaba en la recta final de la discusión y aprobación del Plan de Desarrollo.

Pero en la votación a favor del fiscal sí hubo miembros del Pacto Histórico que se ausentaron o que votaron por archivar la denuncia: Alirio Uribe, Gloria Arizabaleta y Jorge Alejandro Ocampo. En las últimas horas, a esos congresistas también les han llovido críticas, pues además el hecho se conoce en plena disputa política entre el presidente Gustavo Petro y el fiscal Francisco Barbosa.

“Fue un error”: representante Alirio Uribe

Alirio Uribe, representante del Pacto Histórico que votó a favor de archivar la investigación al fiscal Barbosa, aclaró en las últimas horas el motivo de su actuación. “El día en concreto en que se votó el archivo de esta investigación, estábamos 10 de 18 miembros en la comisión. Efectivamente, cuando yo miré la correlación de fuerzas, era evidente que si yo pedía votación nominal, pues hubiésemos quedado nueve votos a favor, uno en contra; por lo tanto daba lo mismo”, sostuvo.

Y reconoció: “Mi error, seguramente, fue no pedir votación nominal”. Añadió que ha sido crítico de esa Comisión de Acusación, que históricamente ha sido de “absolución”, y que está trabajando por reformarla.